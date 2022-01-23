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Yollar kardan kapanınca hamile kadın araçta doğum yaptı
Yollar kardan kapanınca hamile kadın araçta doğum yaptı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hamile bir kadın hastane yolunda kar nedeniyle mahsur kaldığı araçta doğum yaptı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:55+0300
2022-01-23T10:56+0300
konya
kar
beyşehir
hamile
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Konya Beyşehir'de besicilik yapan ve hamile olan Havva Cantürk'ün gece saat 01.00 sıralarında doğum sancıları başladı. Aile fertleri hamile kadınla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne gidebilmek için yayladan yola çıktı. 112 sağlık ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşabilmek için merkezden çıkış yaptı. Aile fertlerini taşıyan araç yoğun kar sonucu yolun kapanması sebebiyle devam edemeyerek mahsur kaldı. Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması dolayısıyla bölgeye gidemeyince, Beyşehir Belediyesi'nden yolun açılması için yardım istendi. Beyşehir Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açabilmek için bölgeye iş makineleri yönlendirip seferber olurken, bu esnada hamile kadın bulunduğu otomobilde bir kız bebek dünyaya getirdi. Belediye ekiplerinin bir süre sonra yaklaşık 11 kilometrelik yolu ulaşıma açması sonrasında anne ve bebeği ambulansa bindirilerek Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda doğum yapan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/konya-antalya-yolunda-ulasima-kar-engeli-1053013333.html
konya
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konya, kar, beyşehir, hamile

Yollar kardan kapanınca hamile kadın araçta doğum yaptı

10:55 23.01.2022 (güncellendi: 10:56 23.01.2022)
© DHAKar
Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hamile bir kadın hastane yolunda kar nedeniyle mahsur kaldığı araçta doğum yaptı.
Konya Beyşehir'de besicilik yapan ve hamile olan Havva Cantürk'ün gece saat 01.00 sıralarında doğum sancıları başladı. Aile fertleri hamile kadınla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne gidebilmek için yayladan yola çıktı. 112 sağlık ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşabilmek için merkezden çıkış yaptı.
Aile fertlerini taşıyan araç yoğun kar sonucu yolun kapanması sebebiyle devam edemeyerek mahsur kaldı. Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması dolayısıyla bölgeye gidemeyince, Beyşehir Belediyesi'nden yolun açılması için yardım istendi. Beyşehir Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açabilmek için bölgeye iş makineleri yönlendirip seferber olurken, bu esnada hamile kadın bulunduğu otomobilde bir kız bebek dünyaya getirdi.
Belediye ekiplerinin bir süre sonra yaklaşık 11 kilometrelik yolu ulaşıma açması sonrasında anne ve bebeği ambulansa bindirilerek Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda doğum yapan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
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