https://tr.sputniknews.com/20220123/yollar-kardan-kapaninca-hamile-kadin-aracta-dogum-yapti-1053027517.html

Yollar kardan kapanınca hamile kadın araçta doğum yaptı

Yollar kardan kapanınca hamile kadın araçta doğum yaptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hamile bir kadın hastane yolunda kar nedeniyle mahsur kaldığı araçta doğum yaptı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T10:55+0300

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konya

kar

beyşehir

hamile

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Konya Beyşehir'de besicilik yapan ve hamile olan Havva Cantürk'ün gece saat 01.00 sıralarında doğum sancıları başladı. Aile fertleri hamile kadınla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne gidebilmek için yayladan yola çıktı. 112 sağlık ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşabilmek için merkezden çıkış yaptı. Aile fertlerini taşıyan araç yoğun kar sonucu yolun kapanması sebebiyle devam edemeyerek mahsur kaldı. Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması dolayısıyla bölgeye gidemeyince, Beyşehir Belediyesi'nden yolun açılması için yardım istendi. Beyşehir Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açabilmek için bölgeye iş makineleri yönlendirip seferber olurken, bu esnada hamile kadın bulunduğu otomobilde bir kız bebek dünyaya getirdi. Belediye ekiplerinin bir süre sonra yaklaşık 11 kilometrelik yolu ulaşıma açması sonrasında anne ve bebeği ambulansa bindirilerek Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda doğum yapan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220122/konya-antalya-yolunda-ulasima-kar-engeli-1053013333.html

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