https://tr.sputniknews.com/20220124/bakan-varanktan-dogalgaz-aciklamasi-sanayi-sektorumuz-bu-surecin-ustesinden-gelecek-guce-sahiptir-1053085384.html

Bakan Varank'tan doğalgaz açıklaması: Sanayi sektörümüz, bu sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir

Bakan Varank'tan doğalgaz açıklaması: Sanayi sektörümüz, bu sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, "Sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T23:34+0300

2022-01-24T23:34+0300

2022-01-24T23:35+0300

politika

chp

doğu akdeniz

libya

doğalgaz

mustafa varank

akkuyu

sanayi

enerji

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053085214_0:197:1601:1097_1920x0_80_0_0_785d898f9c3effb01b712461703af58a.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında, Kılıçdaroğlu ve partisinin, ülkede enerji tedarikini çeşitlendirmek için atılan her adıma karşı geldiklerini söyledi.Bakan Varank, "Ben ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Bugün Kılıçdaroğlu aklınca birtakım açıklamalar yapmış. Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Buna rağmen, ülkemizin enerji tedarikini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi. Enerji santralleri yapıyoruz, şantiyeleri basıp, yaptırmayız diyorlar. Akkuyu’da nükleer enerji yatırımı yapıyoruz, yaptırmayız diyorlar. Doğalgaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz’deyken, ne işimiz var Libya’da diyorlar. Gidin araştırın, Saros Körfezi’nde yapacağımız LNG terminaline kim karşı çıkmış. O işi engellemek için CHP milletvekilleri neler yapmış. O terminali bitirmiş olsaydık belki bugün bu sorunu hiç yaşamayacaktık. Şimdi utanmadan sıkılmadan, İran kaynaklı bir sorun yaşadığımızda açıklama yapıyorlar. Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Ben bu art niyetli zihniyeti milletimize havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin, oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimsenin aldırış etmemesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Şoklara karşı direncini defalarca kanıtlamış sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. Biz sanayicilerimizin karşılaştığı her sorunda yanlarında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, doğu akdeniz, libya, doğalgaz, mustafa varank, akkuyu, sanayi, enerji, kemal kılıçdaroğlu