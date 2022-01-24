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Bakan Varank'tan doğalgaz açıklaması: Sanayi sektörümüz, bu sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir
Bakan Varank'tan doğalgaz açıklaması: Sanayi sektörümüz, bu sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, "Sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:34+0300
2022-01-24T23:35+0300
politika
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doğu akdeniz
libya
doğalgaz
mustafa varank
akkuyu
sanayi
enerji
kemal kılıçdaroğlu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında, Kılıçdaroğlu ve partisinin, ülkede enerji tedarikini çeşitlendirmek için atılan her adıma karşı geldiklerini söyledi.Bakan Varank, "Ben ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Bugün Kılıçdaroğlu aklınca birtakım açıklamalar yapmış. Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Buna rağmen, ülkemizin enerji tedarikini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi. Enerji santralleri yapıyoruz, şantiyeleri basıp, yaptırmayız diyorlar. Akkuyu’da nükleer enerji yatırımı yapıyoruz, yaptırmayız diyorlar. Doğalgaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz’deyken, ne işimiz var Libya’da diyorlar. Gidin araştırın, Saros Körfezi’nde yapacağımız LNG terminaline kim karşı çıkmış. O işi engellemek için CHP milletvekilleri neler yapmış. O terminali bitirmiş olsaydık belki bugün bu sorunu hiç yaşamayacaktık. Şimdi utanmadan sıkılmadan, İran kaynaklı bir sorun yaşadığımızda açıklama yapıyorlar. Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Ben bu art niyetli zihniyeti milletimize havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin, oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimsenin aldırış etmemesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Şoklara karşı direncini defalarca kanıtlamış sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. Biz sanayicilerimizin karşılaştığı her sorunda yanlarında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.
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chp, doğu akdeniz, libya, doğalgaz, mustafa varank, akkuyu, sanayi, enerji, kemal kılıçdaroğlu

Bakan Varank'tan doğalgaz açıklaması: Sanayi sektörümüz, bu sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir

23:34 24.01.2022 (güncellendi: 23:35 24.01.2022)
© İHA / İHA-AW526725Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / İHA-AW526725
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, "Sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğiz bir üretim kaybı yaşamayacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış programında, Kılıçdaroğlu ve partisinin, ülkede enerji tedarikini çeşitlendirmek için atılan her adıma karşı geldiklerini söyledi.

Bakan Varank, "Ben ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Bugün Kılıçdaroğlu aklınca birtakım açıklamalar yapmış. Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Buna rağmen, ülkemizin enerji tedarikini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi. Enerji santralleri yapıyoruz, şantiyeleri basıp, yaptırmayız diyorlar. Akkuyu’da nükleer enerji yatırımı yapıyoruz, yaptırmayız diyorlar. Doğalgaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz’deyken, ne işimiz var Libya’da diyorlar. Gidin araştırın, Saros Körfezi’nde yapacağımız LNG terminaline kim karşı çıkmış. O işi engellemek için CHP milletvekilleri neler yapmış. O terminali bitirmiş olsaydık belki bugün bu sorunu hiç yaşamayacaktık. Şimdi utanmadan sıkılmadan, İran kaynaklı bir sorun yaşadığımızda açıklama yapıyorlar. Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Ben bu art niyetli zihniyeti milletimize havale ediyorum" ifadelerini kullandı.


Üretimle uzaktan yakından alakası olmayan kesimlerin, oluşturmaya çalıştığı panik havasına kimsenin aldırış etmemesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Şoklara karşı direncini defalarca kanıtlamış sanayi sektörümüz, birkaç gün sürecek bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelecek güce sahiptir. Büyük ölçüde telafi edemeyeceğiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. Biz sanayicilerimizin karşılaştığı her sorunda yanlarında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.
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