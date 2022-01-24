https://tr.sputniknews.com/20220124/eski-nisanlisi-dilara-yildizi-silahla-olduren-oktay-donmezin-goruntuleri-ortaya-cikti-1053056333.html

Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı

Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T10:32+0300

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İstanbul Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez'in cinayet anına dair görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor. Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.Aniden sinirlenen Dönmez, Yıldız’ı yere doğru itip, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ediyor.Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220111/tuzlada-kadin-cinayeti-eski-nisanlisini-silah-zoruyla-goturdugu-restoranda-oldurdu-1052604839.html

https://tr.sputniknews.com/20220113/eski-nisanlisi-tarafinda-oldurulen-avukat-dilara-yildizin-son-konusmasi-ortaya-cikti-1052689804.html

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