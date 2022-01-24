https://tr.sputniknews.com/20220124/eski-nisanlisi-dilara-yildizi-silahla-olduren-oktay-donmezin-goruntuleri-ortaya-cikti-1053056333.html
Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı
Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:32+0300
2022-01-24T10:32+0300
2022-01-24T10:32+0300
türkiye
istanbul
türkiye
kadın cinayeti
kadın
kadın cinayetleri
katil zanlısı
katil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053056035_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_f65eebddd27b3abdf67f049eebacfab4.jpg
İstanbul Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez'in cinayet anına dair görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor. Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.Aniden sinirlenen Dönmez, Yıldız’ı yere doğru itip, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ediyor.Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/tuzlada-kadin-cinayeti-eski-nisanlisini-silah-zoruyla-goturdugu-restoranda-oldurdu-1052604839.html
https://tr.sputniknews.com/20220113/eski-nisanlisi-tarafinda-oldurulen-avukat-dilara-yildizin-son-konusmasi-ortaya-cikti-1052689804.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053056035_0:0:801:601_1920x0_80_0_0_88e6234aa2d80a1819d2086928d23ab5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, türkiye, kadın cinayeti, kadın, kadın cinayetleri, katil zanlısı, katil
Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız’a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.
İstanbul Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez'in cinayet anına dair görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor.
Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.
Aniden sinirlenen Dönmez, Yıldız’ı yere doğru itip, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ediyor.
Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.