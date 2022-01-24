Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220124/eski-nisanlisi-dilara-yildizi-silahla-olduren-oktay-donmezin-goruntuleri-ortaya-cikti-1053056333.html
Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı
Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:32+0300
2022-01-24T10:32+0300
türkiye
istanbul
türkiye
kadın cinayeti
kadın
kadın cinayetleri
katil zanlısı
katil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053056035_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_f65eebddd27b3abdf67f049eebacfab4.jpg
İstanbul Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez'in cinayet anına dair görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor. Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.Aniden sinirlenen Dönmez, Yıldız’ı yere doğru itip, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ediyor.Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/tuzlada-kadin-cinayeti-eski-nisanlisini-silah-zoruyla-goturdugu-restoranda-oldurdu-1052604839.html
https://tr.sputniknews.com/20220113/eski-nisanlisi-tarafinda-oldurulen-avukat-dilara-yildizin-son-konusmasi-ortaya-cikti-1052689804.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053056035_0:0:801:601_1920x0_80_0_0_88e6234aa2d80a1819d2086928d23ab5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, kadın cinayeti, kadın, kadın cinayetleri, katil zanlısı, katil

Eski nişanlısı Dilara Yıldız'ı silahla öldüren Oktay Dönmez'in görüntüleri ortaya çıktı

10:32 24.01.2022
© İHA / GAMZE ERDEMİREski nişanlısını öldüren Oktay Dönmez
Eski nişanlısını öldüren Oktay Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / GAMZE ERDEMİR
Abone ol
İstanbul'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız’a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.
İstanbul Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez'in cinayet anına dair görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor.
Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı da görüntülerde yer alıyor.
Aniden sinirlenen Dönmez, Yıldız’ı yere doğru itip, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ediyor.
Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.
Olay yeri, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
Tuzla'da kadın cinayeti: Eski nişanlısını silah zoruyla götürdüğü restoranda öldürdü
11 Ocak, 08:56
Oktay Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı
13 Ocak, 07:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce