Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kremlin-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-herhangi-bir-karar-alinmadi-1053085490.html
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın yakın gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:36+0300
2022-01-24T23:36+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
donbass
ukrayna
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/24/1041542400_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_af29fde8140ab2329740c1846b855771.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat başında gerçekleştireceği Ukrayna ziyaretiyle aynı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşüp görüşmeyeceği soruldu.Ankara'nın bu konuda Moskova ile iletişime geçip geçmediği sorusu üstüne Peskov, "Hayır, bu konuda kararlaştırılmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Daha önce Erdoğan’ın, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i ‘sorun ve farklılıklarını çözmeleri için’ Türkiye’ye davet ettiği açıklanmıştı.Söz konusu davet, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri destelerini artırdıkları ve ülkenin doğusunda gerilimin ciddi ölçüde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Kremlin yetkilileri, Erdoğan’ın davetine ilişkin, Ukrayna hükümetine etki edebilecek girişimlere sıcak baktıklarını söylemişti.Ancak Moskova, Ukrayna’daki gerilimin sona ermesi için Kiev’in Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Ukrayna’nın doğusundaki milis güçleriyle doğrudan temas kurması gerektiğini vurguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/lugansk-ukrayna-gorusmelerinin-turkiyede-yapilmasi-bir-sey-degistirmez-1053078600.html
rusya
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/24/1041542400_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f3627d5e54218018b6a55802f7d5d9cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, görüşme

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı

23:36 24.01.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girErdoğan, Putin
Erdoğan, Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın yakın gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat başında gerçekleştireceği Ukrayna ziyaretiyle aynı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşüp görüşmeyeceği soruldu.
Ankara'nın bu konuda Moskova ile iletişime geçip geçmediği sorusu üstüne Peskov, "Hayır, bu konuda kararlaştırılmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Daha önce Erdoğan’ın, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i ‘sorun ve farklılıklarını çözmeleri için’ Türkiye’ye davet ettiği açıklanmıştı.
Söz konusu davet, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri destelerini artırdıkları ve ülkenin doğusunda gerilimin ciddi ölçüde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Kremlin yetkilileri, Erdoğan’ın davetine ilişkin, Ukrayna hükümetine etki edebilecek girişimlere sıcak baktıklarını söylemişti.
Ancak Moskova, Ukrayna’daki gerilimin sona ermesi için Kiev’in Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Ukrayna’nın doğusundaki milis güçleriyle doğrudan temas kurması gerektiğini vurguluyor.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
Ukrayna krizi
Lugansk: Ukrayna görüşmelerinin Türkiye’de yapılması bir şey değiştirmez
19:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce