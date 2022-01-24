https://tr.sputniknews.com/20220124/kremlin-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-herhangi-bir-karar-alinmadi-1053085490.html
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın yakın gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T23:36+0300
2022-01-24T23:36+0300
2022-01-24T23:36+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
donbass
ukrayna
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat başında gerçekleştireceği Ukrayna ziyaretiyle aynı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşüp görüşmeyeceği soruldu.Ankara'nın bu konuda Moskova ile iletişime geçip geçmediği sorusu üstüne Peskov, "Hayır, bu konuda kararlaştırılmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Daha önce Erdoğan’ın, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i ‘sorun ve farklılıklarını çözmeleri için’ Türkiye’ye davet ettiği açıklanmıştı.Söz konusu davet, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri destelerini artırdıkları ve ülkenin doğusunda gerilimin ciddi ölçüde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Kremlin yetkilileri, Erdoğan’ın davetine ilişkin, Ukrayna hükümetine etki edebilecek girişimlere sıcak baktıklarını söylemişti.Ancak Moskova, Ukrayna’daki gerilimin sona ermesi için Kiev’in Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Ukrayna’nın doğusundaki milis güçleriyle doğrudan temas kurması gerektiğini vurguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/lugansk-ukrayna-gorusmelerinin-turkiyede-yapilmasi-bir-sey-degistirmez-1053078600.html
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rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, görüşme
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın yakın gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat başında gerçekleştireceği Ukrayna ziyaretiyle aynı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşüp görüşmeyeceği soruldu.
Ankara'nın bu konuda Moskova ile iletişime geçip geçmediği sorusu üstüne Peskov, "Hayır, bu konuda kararlaştırılmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Daha önce Erdoğan’ın, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i ‘sorun ve farklılıklarını çözmeleri için’ Türkiye’ye davet ettiği açıklanmıştı.
Söz konusu davet, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri destelerini artırdıkları ve ülkenin doğusunda gerilimin ciddi ölçüde tırmandığı bir döneme denk geliyor. Kremlin yetkilileri, Erdoğan’ın davetine ilişkin, Ukrayna hükümetine etki edebilecek girişimlere sıcak baktıklarını söylemişti.
Ancak Moskova, Ukrayna’daki gerilimin sona ermesi için Kiev’in Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Ukrayna’nın doğusundaki milis güçleriyle doğrudan temas kurması gerektiğini vurguluyor.