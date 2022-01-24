https://tr.sputniknews.com/20220124/kusadasi-aciklarinda-42-buyuklugunde-deprem-1053065552.html

Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:49+0300

2022-01-24T13:49+0300

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türkiye

deprem

türkiye

aydın

kuşadası

fay hattı

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AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220124/balikesir-depremi-sonrasi-uyari-7-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1053055526.html

türkiye

aydın

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deprem, türkiye, aydın, kuşadası, fay hattı