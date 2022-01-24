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Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
türkiye
aydın
kuşadası
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AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220124/balikesir-depremi-sonrasi-uyari-7-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1053055526.html
türkiye
aydın
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deprem, türkiye, aydın, kuşadası, fay hattı

Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

13:49 24.01.2022 (güncellendi: 13:55 24.01.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© DHA
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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