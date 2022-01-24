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Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:49+0300
2022-01-24T13:49+0300
2022-01-24T13:55+0300
türkiye
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kuşadası
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AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220124/balikesir-depremi-sonrasi-uyari-7-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1053055526.html
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Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
13:49 24.01.2022 (güncellendi: 13:55 24.01.2022)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Aydın Kuşadası açıklarında saat 13.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.50 km olarak ölçüldü.