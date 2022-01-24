Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron’dan korunmanın en etkili yolu, mutlaka 3. doz aşıyı yaptırmaktır

"Birkaç gün önce önemli tıp dergilerinden birinde, The Lancet’te yayımlanan güvenilir bir çalışma ile 3. dozun önemi bir kez daha teyit edildi. İngiltere’de yapılan bu çalışmada, ister BioNTech, ister AstraZeneca aşısı yaptırın fark etmiyor, 2 doz aşı yaptırmış olanlarda üretilen antikorların Alfa ve Delta varyantları ile mukayese edildiklerinde Omicron varyantına karşı daha güçsüz kaldıkları, bu yeni varyantı daha az etkisiz hale getirebildikleri/nötralize edebildikleri anlaşılıyor. Diğer taraftan yukarıda söz edilen her iki aşıda da 2. dozun ardından 3. doz/hatırlatma dozu da uygulandığında Omicron varyantını da güçlü bir şekilde yok edebilen nötralizan antikorların seviyeleri “tam 2.5 katı”na çıkıyor. Kısacası net bilgi şu ki Omicron’dan korunmanın en etkili yolu daha önce yapılan 2 doz aşılamayla yetinmemek ve mutlaka 3. dozu da yaptırmaktır."