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Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron’dan korunmanın en etkili yolu, mutlaka 3. doz aşıyı yaptırmaktır
Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron’dan korunmanın en etkili yolu, mutlaka 3. doz aşıyı yaptırmaktır
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün son varyantı Omicron'a karşı 3. doz hatırlatma dozunun önemine dikkat çekti ve "Omicron’dan korunmanın en etkili yolu... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-24T09:40+0300
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osman müftüoğlu
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koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
koronavirüs tedbirleri
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 2 doz aşının koronavirüs koruması bakımından yetersiz kaldığına dikkat çekti.Prof. Müftüoğlu bugünkü yazısında şu noktalara dikkat çekti:
https://tr.sputniknews.com/20220123/arastirma-koronaviruse-bagli-olumler-d-vitamini-eksikligi-ile-baglantili-olabilir-1053041367.html
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aşı, korona, koronavirüs, osman müftüoğlu, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, koronavirüs tedbirleri , omicron

Prof. Dr. Müftüoğlu: Omicron’dan korunmanın en etkili yolu, mutlaka 3. doz aşıyı yaptırmaktır

09:39 24.01.2022 (güncellendi: 09:40 24.01.2022)
© Fotoğraf : YouTube/NTVProf. Dr. Osman Müftüoğlu
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Fotoğraf : YouTube/NTV
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün son varyantı Omicron'a karşı 3. doz hatırlatma dozunun önemine dikkat çekti ve "Omicron’dan korunmanın en etkili yolu daha önce yapılan 2 doz aşılamayla yetinmemek ve mutlaka 3. dozu da yaptırmaktır" dedi.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 2 doz aşının koronavirüs koruması bakımından yetersiz kaldığına dikkat çekti.
Prof. Müftüoğlu bugünkü yazısında şu noktalara dikkat çekti:
"Birkaç gün önce önemli tıp dergilerinden birinde, The Lancet’te yayımlanan güvenilir bir çalışma ile 3. dozun önemi bir kez daha teyit edildi. İngiltere’de yapılan bu çalışmada, ister BioNTech, ister AstraZeneca aşısı yaptırın fark etmiyor, 2 doz aşı yaptırmış olanlarda üretilen antikorların Alfa ve Delta varyantları ile mukayese edildiklerinde Omicron varyantına karşı daha güçsüz kaldıkları, bu yeni varyantı daha az etkisiz hale getirebildikleri/nötralize edebildikleri anlaşılıyor. Diğer taraftan yukarıda söz edilen her iki aşıda da 2. dozun ardından 3. doz/hatırlatma dozu da uygulandığında Omicron varyantını da güçlü bir şekilde yok edebilen nötralizan antikorların seviyeleri “tam 2.5 katı”na çıkıyor. Kısacası net bilgi şu ki Omicron’dan korunmanın en etkili yolu daha önce yapılan 2 doz aşılamayla yetinmemek ve mutlaka 3. dozu da yaptırmaktır."
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