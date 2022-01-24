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Stefan Kuntz: Oyuncularımla nerede, ne zaman konuşacağım bana kalmış
16:36 24.01.2022 (güncellendi: 16:45 24.01.2022)
© AAStefan Kuntz
© AA
“Oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir” diye konuşan Stefan Kuntz, “Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm ve saha dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim. Hamit ve diğer arkadaşlarım bize Türk olma şekliyle bazı argümanlar sundular” ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sorularını yanıtladı.
Portekiz maçından aday kadrosuna kadar birçok konuda konuşan Kuntz, rakiplere kolay maç vermeyeceklerini belirtti.
Hem televizyonda, hem stadyumda çok maç takip ettiğini söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Yavaş yavaş gözlemleme etabını aşıyoruz. Bazı isimler belki martta bünyemize dahil olabilir. Hemen Portekiz maçına hazırlanmamız gerekiyor. Hangi kriterlere göre oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var ve takım ruhuna nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz" dedi.
Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Nasıl atak yapmalısınız, bekleyerek mi, topu alıp mı, sürekli presle aktif mi? Bunlar arasında seçim yapmak gerekiyor. Oyuncularla bunları konuşuyorum. Bizim için de çok önemli. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz mart ayındaki Portekiz maçına.
Şu süreç içerisinde herhalde canlı izlemediğim takım yok gibi bir şey. Hangi koşullarda yargılayacağınız önemli oyuncuları. Basit bir seviyede mi yoksa büyük oyuncularla zor liglerde mi oynuyorlar? Daha sonra aralarında karşılaştırma yapıyorsunuz.
‘Hakan Çalhanoğlu’nun son oynadığı maçlar milli takımdaki en iyi maçlarıydı’
Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum.
Benim için öncelikli olan şey hangi oyuncuların hangi pozisyonda oynama becerisine sahip olduğudur. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nu göz önünde bulunduralım, son oynadığı maçlar, milli takımdaki en iyi maçlarıydı bence.
Adım adım gitmek zorundayız. Mümkün olduğunca ileride kurmak istiyorum defans kurgumu. İleri oyuncularınızın da bunu yapabilecek yeteneğe ve isteğe sahip olması gerekiyor. Alman oyuncular her zaman 3. bölgede pres yaparlar ve şiddetli koşular atar, yorulmazlar.
‘Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız’
Bunu yapmak istiyorum ama oyuncuların da uygun olması gerekiyor. Portekiz ve İtalya maçlarında belki favori biz değiliz ama takım farklı yüzlerini göstermeyi başarmasını bekliyorum. Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız. Galler ve İskoçya çıkmış olsaydı, Dünya Kupası'na gidiyoruz mu diyecekti insanlar? Onlara karşı daha çok kaybedecek şeyimiz var. Onların çok daha farklı bir oyun anlayış şekli var. Favori olmadan buraya gelerek daha fazla avantaj yaşayabilirsin. En ufak bir şans elimize geçerse onu değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Eşleşmelerden gayet memnunum. Sadece elemeler değil, 2024 açısından da bakarsanız biz, bu zorluklarla nasıl başa çıkarız diye düşünürüz.
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'la ilgili Düsseldorf'tan bazı insanlara danıştım. İnanılmaz karakterli oyuncular diye cevap verdiler bana. İlk düşündüğüm şey, takım ruhunu kısa zamanda nasıl yerleştirebilirim diye düşündüm. Bu bizim için bir problemdi.
Konsantre olamıyorduk, mental anlamda güçlü değildik, maçlarda geri dönüş yapamıyorduk... Bu noktada ben de biraz odaklandım. Burada doğru bir karışım ve denge bulunmalı. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konularda dengeyi bulmak lazım.
Oyuncularım 3-5 hafta oynamıyorsa hocalarına sorabiliyorum. Ben de oyuncuma katkıda bulunmak isterim. O da belki Stefan, bu aralar fiziksel olarak iyi değil diyecektir. Böylelikle oyuncularımla daha rahat görüşebilirim.
‘Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm ve saha dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim’
Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm ve saha dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim. Hamit'le konuştum, bu davranışlarıyla ilgili bu oyuncuyla konuşabilir miyiz dedim. Hamit ve diğer arkadaşlarım bize Türk olma şekliyle bazı argümanlar sundular.
Oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar yeni hocalarla çalışıyorlar. Hocaları yokken ne zaman bulacaksınız diye konuştum. Galatasaray'ın da uzun sürseydi soracaktım.
‘Berat'la ilgili biraz ‘problem çocuk’ sorunu var’
Berat'la ilgili biraz ‘problem çocuk’ sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzon'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini.
Barış Alper'den bahsetmek istiyorum. Barış, 2021'de nasıl ilerleme kaydetti ona bakıyoruz. Alt takımlardan gelen oyuncuların milli takım seviyesinde oynaması bizim için önemli. Orada da 12 tane oyuncu var yukarı çıkmayı bekleyen. Odaklandığım konulardan birisi bu. Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın çok iyi bir oyun çıkardığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyi oynadı.
Ben belki milli takım teknik direktörü olabilecek en iyi isim olmayacağım ama her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Oyuncuların ne kadar baskı altında olduklarının farkındayım. Hamit de baskıyı hissediyor. Beraberce yabancı teknik direktörle çalışma kararı verdiler.
‘Türkçe dersleri çok zor gidiyor’
Türkçe dersleri çok zor gidiyor. Çok fazla gramer ile başladık. Öğretmenimden bu konuda değişiklik yapabilir mi diye rica edeceğim. Ben konuşmak istiyorum diyorum, o da önce dil bilgisi diyor.
Türk milleti ve Türk futbolunu diğer uluslarla çok karşılaştıramayız. Her ulusun kendine ait bir futbol kimliği vardır. Alman futbolu, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması zorunluluğunu getirerek işe başladı.
26 Kasım 2021, 21:06