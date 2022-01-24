https://tr.sputniknews.com/20220124/stefan-kuntz-oyuncularimla-nerede-ne-zaman-konusacagim-bana-kalmis-1053073245.html

Stefan Kuntz: Oyuncularımla nerede, ne zaman konuşacağım bana kalmış

Stefan Kuntz: Oyuncularımla nerede, ne zaman konuşacağım bana kalmış

“Oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir” diye konuşan Stefan Kuntz, “Türkiye'de oynayan bir oyuncumla... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T16:36+0300

2022-01-24T16:36+0300

2022-01-24T16:45+0300

stefan kuntz

spor

portekiz

oyuncu

maç

hamit altıntop

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sorularını yanıtladı.Portekiz maçından aday kadrosuna kadar birçok konuda konuşan Kuntz, rakiplere kolay maç vermeyeceklerini belirtti.Hem televizyonda, hem stadyumda çok maç takip ettiğini söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Yavaş yavaş gözlemleme etabını aşıyoruz. Bazı isimler belki martta bünyemize dahil olabilir. Hemen Portekiz maçına hazırlanmamız gerekiyor. Hangi kriterlere göre oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var ve takım ruhuna nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz" dedi.Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar:‘Hakan Çalhanoğlu’nun son oynadığı maçlar milli takımdaki en iyi maçlarıydı’‘Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız’‘Türkiye'de oynayan bir oyuncumla görüştüm ve saha dışındaki davranışlarını çok da beğenmedim’‘Berat'la ilgili biraz ‘problem çocuk’ sorunu var’‘Türkçe dersleri çok zor gidiyor’

https://tr.sputniknews.com/20211126/stefan-kuntz-en-zor-yol-c-yoluydu-biz-de-oradayiz-1051189617.html

portekiz

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stefan kuntz, portekiz, oyuncu, maç, hamit altıntop