https://tr.sputniknews.com/20220124/susuz-kalan-koyde-40-bin-hayvan-12-gundur-olumle-pencelesiyor-koyluler-caresiz-1053070518.html

Susuz kalan köyde 40 bin hayvan 12 gündür ölümle pençeleşiyor, köylüler çaresiz

Susuz kalan köyde 40 bin hayvan 12 gündür ölümle pençeleşiyor, köylüler çaresiz

Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’ne bağlı Örenkuyu ile Gürüz köylerinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle küçükbaş hayvanlar bir bir ölüyor. 12 gündür su sorunu... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T15:43+0300

2022-01-24T15:43+0300

2022-01-24T15:47+0300

görüş

diyarbakır

kış

hayvan

saman

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Diyarbakır’ın Çermik İlçesi’ne bağlı Örenkuyu ile Gürüz köylerinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle 40 bine yakın hayvan ölüm tehlikesi altında.Köyde yaşanan su sorununa ağır kış şartları eklenince hayvanlar bir bir ölüyor.Yoğun kar yağışının ardından yolları kapanan köylerde hava sıcaklığı eksi decelere düşmesi ile var olan su kaynakları dondu. Kuyularda da su bitmesinin ardından Örenkuyu Köyü’nde yaklaşık 20 bin hayvan 12 gündür susuz kaldı.Susuzluk nedeniyle 5 küçükbaş hayvan ölürken, 4 küçükbaş hayvan da ölmek üzere. 20 bin hayvanın bulunduğu Gürüz Köyü’nde de durum aynı. İçme suyunu bile bulmakta zorlanan köylüler “Biz neyse de hayvanlar ölüyor” dedi.‘4 hayvan susuzluktan öldü, 4’ü de ölmek üzere’110 hanelik Örenkuyu Köyü’nde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle köylüler yaz aylarında sürülerini Erzurum civarındaki yaylalara götürüyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köyde durum ciddi boyutlara ulaştı.Sputnik’e konuşan köylülerden Mahmut Polat “12 gündür su bozulmuş açılmıyor, açılsa da bize yetmiyor. Rezil olmuşuz 4 hayvanım öldü, bugün 1 tane daha öldü ve 4 tane daha ölmek üzere. Su yoktur. Karın altına ateş yakıyoruz su da çıkmıyor. Hayvanlar ölüyor. Kimse bize cevap da vermiyor yardımcı da olmuyor. İlgili kurumlarla da görüştük ama bir şey yapmadılar. 350 hayvanım var. Bu sorun komşu köyümüzde de ortaya çıkmış. Bir damla su bile yok. Yazın hiç su bulamıyoruz. Köyde yaklaşık 40 bin hayvan var. İçme suyu sorun değil biz karı eritip içeriz, bizim hayvanlarımız ölüyor” şeklinde konuştu.‘Hayvanlar 2 gündür susuzluktan bağırıyor, saman da bitmek üzere’Aynı sorunun yaşandığı 170 hanelik Gürüz Köyü’nde de köylüler şikayetçi. Kuyularda suyun tükendiği köyde, var olan küçük bir gölet de soğuktan dondu. Saman sıkıntısının da yaşanmaya başlandığı köyde, vatandaşlar çözüm istiyor.Fikret Toptaş adlı köylü hayvanların 2 gündür susuz olduğunu ve susuzluktan bağırdıklarını söyledi:‘Su olmazsa köydeki tüm hayvanlar ölecek’Nurettin İpek adlı köylü de su sorununun çözülmesini istiyor. 150 hayvanı olduğunu söyleyen İpek “Su sıkıntısı var. Rezilliktir, halimizi görüyorsunuz. Su olmazsa hayvanlar ölecek. Ne kuyular da su var ne de başka yerde. 2-3 gündür köylüler aşağı inerek su getirmeye çalışıyor ama gelmiyor. Su olmazsa köydeki tüm hayvanlar ölecek” dedi.‘Bizde de sıkıntı var ama Örenkuyu’da sıkıntı daha büyük’İbrahim İpek de boruların donması sonucu su akmadığını belirterek “Bizim köyde su sıkıntısı var ama Örenkuyu Köyü’nde daha büyük bir sıkıntı var. Dün gelip arabayla buradan su götürdüler” şeklinde konuştu.‘Soğuktan hastalandık, ölümden döndük’Dondurucu soğukta sırtında taşıdığı samanı hayvanlara götürmeye çalışan yaşlı bir kadın da “Rezilliktir, saman yoktur, su yoktur hayvanlar içsin. Ne yapalım rezilliktir. Kar da çok yağdı. Biz de hastalanıyoruz. Dün yatağa düştük ölümden döndük. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok soğuk oluyor” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220122/siverekte-soguktan-donmak-uzere-olan-esekler-kurtarildi-1053018124.html

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diyarbakır, kış, hayvan, saman