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https://tr.sputniknews.com/20220124/trendyol-express-kuryeleri-dusuk-zam-teklifine-karsi-eylem-baslatti-1053072207.html
Trendyol Express kuryeleri düşük zam teklifini protesto ediyor: 'Emekçiler burada, yönetim nerede?'
Trendyol Express kuryeleri düşük zam teklifini protesto ediyor: 'Emekçiler burada, yönetim nerede?'
Trendyol Express'te çalışan kuryeler, düşük maaşlara ve yetersiz zam teklifine karşı 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Şirketin Maslak’taki binası önünde... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T16:26+0300
2022-01-24T16:29+0300
ekonomi
ekonomik kriz
zam
ekonomi
kurye
trendyol
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Trendyol Group firmasının dağıtım ayağı olan Trendyol Express'in kuryeleri, düşük maaşlara ve yetersiz zam teklifine karşı 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.Trendyol Express çalışanları, şirketin İstanbul Maslak'ta bulunan genel merkezinin önünde konvoy oluşturdu. Çok sayıda araç, kornalar eşliğinde plaza önünde toplandı.Araçlardan inen çalışanlar sloganlar ve pankartlar ile firmayı protesto etti. İşçiler, “Yönetim buraya” şeklinde sloganlar attı.İşçiler açıklanan resmi enflasyonun yüzde 30’u aştığı, asgari ücrete yüzde 50 zam geldiği koşullarda, şirketin 'yüzde 11’lik zam teklifini' kabul etmediklerini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211212/diskten-istanbulda-gecinmek-istiyoruz-mitingi--1051688687.html
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ekonomik kriz, zam, ekonomi, kurye, trendyol

Trendyol Express kuryeleri düşük zam teklifini protesto ediyor: 'Emekçiler burada, yönetim nerede?'

16:26 24.01.2022 (güncellendi: 16:29 24.01.2022)
© DHAMotor, kurye, motokurye
Motor, kurye, motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© DHA
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Trendyol Express'te çalışan kuryeler, düşük maaşlara ve yetersiz zam teklifine karşı 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Şirketin Maslak’taki binası önünde toplanan işçiler, şirketin yüzde 11’lik zam teklifini protesto etti.
Trendyol Group firmasının dağıtım ayağı olan Trendyol Express'in kuryeleri, düşük maaşlara ve yetersiz zam teklifine karşı 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
Trendyol Express çalışanları, şirketin İstanbul Maslak'ta bulunan genel merkezinin önünde konvoy oluşturdu. Çok sayıda araç, kornalar eşliğinde plaza önünde toplandı.
Araçlardan inen çalışanlar sloganlar ve pankartlar ile firmayı protesto etti. İşçiler, “Yönetim buraya” şeklinde sloganlar attı.
İşçiler açıklanan resmi enflasyonun yüzde 30’u aştığı, asgari ücrete yüzde 50 zam geldiği koşullarda, şirketin 'yüzde 11’lik zam teklifini' kabul etmediklerini dile getirdi.
DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
EKONOMİ
DİSK'ten İstanbul'da 'geçinmek istiyoruz' mitingi
12 Aralık 2021, 13:18
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