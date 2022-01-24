https://tr.sputniknews.com/20220124/turkiyede-elektrikli-arac-sayisi-artiyor-arac-fiyatlari-ne-kadar--1053074370.html

Türkiye’de elektrikli araç sayısı artıyor: Araç fiyatları ne kadar?

Türkiye’de elektrikli araç sayısı artıyor: Araç fiyatları ne kadar?

Dünya genelinde hızla yaygınlaşan elektrikli araçların kullanım oranı ve hizmet altyapısı Türkiye’de de artıyor. Peki, Togg’un da yollara çıkmasıyla daha da... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T17:02+0300

2022-01-24T17:02+0300

2022-01-24T17:28+0300

ekonomi

türkiye

tesla

şarj

otomobil

elektrikli otomobil

elektrikli araç

cardata

sıfır araç

ikinci el

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Araçlarda hizmet altyapısı tamamen içten yanmalı motorlar üzerine kuruluyken elektrikli araçların piyasaya çıkmasıyla bu alanda yeni bir sektör doğdu. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması için şarj istasyonları ve batarya yatırımları da kritik öne taşıyor.Türkiye’nin otomobil alanındaki yeni yatırımı Togg da yüzde 100 elektrikle çalışan bir araç olacak. Bu kapsamda Togg’un pazara çıkarken şarj istasyonları altyapısının hazır olacağı da daha önce şirket yetkilileri tarafından vurgulandı. Togg CEO’su Merhmet Gürcan Karakaş, 27 Aralık 2020’de bu alandaki yatırımlarını, “Şarj altyapısı gereksinimleri konusunda çalışmalar tüm paydaşların görüşleri alınarak tamamlandı. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık. 2022 itibarıyla kurulum çalışmalarına başlıyoruz” sözleriyle anlatmıştı.Sputnik’e konuşan kaynaklar, bu konuda, Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri şirketinin kendi şarj istasyonu altyapısını kurabileceğini ya da Türkiye’deki mevcut şarj istasyonu altyapısı için bir işletim modeli sistemi oluşturabileceğini ifade etti.Türkiye’de elektrikli araç fiyatları ne kadar?Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da 2021 yılında Türkiye’de 4 bin civarında elektrikli araç satıldığını kaydetti. 2022’de ise 11 bin adet elektrikli araç satılmasını beklediklerini kaydeden Yalçın, “Türkiye, elektrikli araca geçişte en önemli adımı 2022’de atıyor olacak. Yeni modellerin piyasaya girişini ve artan yatırımları bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Ancak kayda değer bir sorun ise elektrikli araç fiyatları. CARDATA’nın yaptığı araştırmaya göre, elektrikli araçların Türkiye’de satış fiyatları hayli yüksek seviyede seyrediyor. Bu araştırmaya göre Türkiye’de bazı markaların sıfır kilometre elektrikli araç satış fiyatları şu şekilde:Yatırımlar artıyorZorlu Enerji’nin 2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu Energy Solutions) şirketi de bu alanda çalışmalar yürütüyor. Sputnik’e bilgi veren şirket yetkilileri ZES’in 81 ilde 1.000’i aşkın lokasyonda 1.500’e yakın istasyon ile hizmet verdiğini ifade etti. Şirket yetkilileri ZES’in yatırımlarını büyütmeyi ve farklı ülkelerde de elektrikli araç alanına şarj istasyonlarıyla yatırım yapmayı planladığını açıkladı.‘81 ilde 2.000’e yakın şarj istasyonu hizmet veriyor’Teknoloji uzmanı Deniz Unay ise Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, elektrikli araçların en önemli avantajının kullanıcıya ciddi bir yakıt tasarrufu sağlaması olduğunu ifade ediyor. Elektrikli araçların yüzde 90 oranında enerji verimliliği sağladığını ifade eden Unay, “Elektrikli araçların yakıt tüketen araçlara rağmen daha sessiz çalışması gürültü kirliliğini azaltarak gürültü kirliliğinin neden olduğu fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların önüne geçeceği düşünülüyor” diye de ekliyor. Unay, ayrıca, Türkiye’deki elektrikli araç sayısı ve altyapı durumuna dair şunları paylaştı:‘Türkiye’deki tüketiciler elektirikli araçlar konusunda henüz çok kararsız’Unay, “Rakamlar umut verici olsa da Türkiye’deki tüketiciler elektrikli araçlar konusunda henüz çok kararsız. Henüz kullanıcı davranışı açısından belirgin bir kullanım ve daha sık mesafelerde şarj istasyonları yok” diye de ekledi. Unay, otomobillerdeki ve yakıt fiyatlarındaki artışın elektrikli otomobil kullanımını artırabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

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