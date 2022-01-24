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https://tr.sputniknews.com/20220124/twitter-filipinlerde-devlet-baskani-adayi-marcosla-baglantili-hesaplari-askiya-aldi-1053058398.html
Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı
Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı
Sosyal medya platformu Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan 'Bongbong' lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T11:32+0300
2022-01-24T11:32+0300
dünya
filipinler
anket
seçim
lider
askıya alma
hesap
hesap kapatma
sahte hesap
twitter
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Twitter'dan yapılan açıklamada, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesabın, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için dondurulduğu bildirildi.Şirket, bu sosyal medya hesaplarının çoğunun, haber sitesi Rappler'in Marcos yanlısı Twitter hesaplarıyla ilgili raporundan önce zaten kapatıldığını aktardı. Twitter'dan yapılan açıklamada, bu hesaplarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.Bir Twitter sözcüsü, e-postayla gönderilen bir bildiride, "Bu Mayıs ayında gerçekleşecek Filipinler seçimleriyle, seçim konuşmalarını hedef alan şüpheli kampanyaları belirleme ve ortadan kaldırma konusunda teyakkuz halindeyiz" dedi.Marcos'un sözcüsü Vic Rodriguez ise yaptığı açıklamada, "Askıya alınan yüzlerce Twitter hesabı olabileceği doğru olsa da, hepsinin Bongbong Marcos'un destekçilerine ait olduğu kesin değil" ifadesini kullandı.Geçen ayki başkanlık seçimleri anketinde birinci sırada çıkan Marcos, internet ortamında baskın bir role sahip. Bağımsız teyitçi VERA Files, geçen yıl seçimle ilgili dezenformasyondan en çok Marcos'un yararlandığını belirtti.Ferdinand Marcos Jr, ekimde adaylığını açıklamıştıFilipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr, başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220115/twitter-trumpa-yonelik-suikast-paylasiminin-ardindan-hamaneyin-hesabini-kapatti-1052767391.html
https://tr.sputniknews.com/20211220/rai-tayfununun-vurdugu-filipinlerde-olu-sayisi-200u-asti--1051926094.html
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filipinler, anket, seçim, lider, askıya alma, hesap, hesap kapatma, sahte hesap, twitter , ferdinand marcos, ferdinand marcos jr

Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı

11:32 24.01.2022
© REUTERSTwitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı
Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS
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Sosyal medya platformu Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan 'Bongbong' lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı askıya aldığını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesabın, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için dondurulduğu bildirildi.
Şirket, bu sosyal medya hesaplarının çoğunun, haber sitesi Rappler'in Marcos yanlısı Twitter hesaplarıyla ilgili raporundan önce zaten kapatıldığını aktardı.
Twitter'dan yapılan açıklamada, bu hesaplarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bir Twitter sözcüsü, e-postayla gönderilen bir bildiride, "Bu Mayıs ayında gerçekleşecek Filipinler seçimleriyle, seçim konuşmalarını hedef alan şüpheli kampanyaları belirleme ve ortadan kaldırma konusunda teyakkuz halindeyiz" dedi.
Marcos'un sözcüsü Vic Rodriguez ise yaptığı açıklamada, "Askıya alınan yüzlerce Twitter hesabı olabileceği doğru olsa da, hepsinin Bongbong Marcos'un destekçilerine ait olduğu kesin değil" ifadesini kullandı.
Geçen ayki başkanlık seçimleri anketinde birinci sırada çıkan Marcos, internet ortamında baskın bir role sahip. Bağımsız teyitçi VERA Files, geçen yıl seçimle ilgili dezenformasyondan en çok Marcos'un yararlandığını belirtti.
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Ferdinand Marcos Jr, ekimde adaylığını açıklamıştı

Filipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr, başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.
Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.
Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.
Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.
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