https://tr.sputniknews.com/20220124/twitter-filipinlerde-devlet-baskani-adayi-marcosla-baglantili-hesaplari-askiya-aldi-1053058398.html

Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı

Twitter, Filipinler'de devlet başkanı adayı Marcos'la bağlantılı hesapları askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için aday olan 'Bongbong' lakaplı Ferdinand Marcos Jr'ı destekleyen yüzlerce hesabı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T11:32+0300

2022-01-24T11:32+0300

2022-01-24T11:32+0300

dünya

filipinler

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Twitter'dan yapılan açıklamada, Ferdinand Marcos Jr'ı tanıtan 300'den fazla hesabın, spam ve manipülasyon kurallarını ihlal ettiği için dondurulduğu bildirildi.Şirket, bu sosyal medya hesaplarının çoğunun, haber sitesi Rappler'in Marcos yanlısı Twitter hesaplarıyla ilgili raporundan önce zaten kapatıldığını aktardı. Twitter'dan yapılan açıklamada, bu hesaplarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.Bir Twitter sözcüsü, e-postayla gönderilen bir bildiride, "Bu Mayıs ayında gerçekleşecek Filipinler seçimleriyle, seçim konuşmalarını hedef alan şüpheli kampanyaları belirleme ve ortadan kaldırma konusunda teyakkuz halindeyiz" dedi.Marcos'un sözcüsü Vic Rodriguez ise yaptığı açıklamada, "Askıya alınan yüzlerce Twitter hesabı olabileceği doğru olsa da, hepsinin Bongbong Marcos'un destekçilerine ait olduğu kesin değil" ifadesini kullandı.Geçen ayki başkanlık seçimleri anketinde birinci sırada çıkan Marcos, internet ortamında baskın bir role sahip. Bağımsız teyitçi VERA Files, geçen yıl seçimle ilgili dezenformasyondan en çok Marcos'un yararlandığını belirtti.Ferdinand Marcos Jr, ekimde adaylığını açıklamıştıFilipinler'de 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimi kuran Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr, başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurmuştu.Komünist güçlere karşı dikta rejimini kuran Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Marcos'un oğlu "Bongbong" 1991'de sürgünden dönmesinden bu yana Kongre üyeliği ve senatörlük yaparak siyasi kariyerini sürdürmüş, 2016'da devlet başkanlığı seçimine aday olmuş ancak seçilememişti.Marcos, 5 Ekim 2021'de bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

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