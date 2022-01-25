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Bulgar turistler, ucuz olduğu için PCR testlerini de Edirne'de yaptırıyor
Bulgar turistler, ucuz olduğu için PCR testlerini de Edirne'de yaptırıyor
Sağlık Bakanlığı'nın Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden dönüşte istenen PCR testi Bulgaristan'da 600-700 lira arasında değişiyor. Bulgar... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T14:15+0300
2022-01-25T14:15+0300
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turist
edirne
bulgar
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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan Koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye’yi ‘kırmızı bölge’ ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen Koronavirüs vakaları, Bulgaristan’da aşılama oranının yüzde 27’ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne’ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlattı.Uygulamaya 20 Ocak’ta konulan karar kapsamında Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı.Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne’ye gelen Bulgar turist sayısında da düşüş yaşandı. Bulgaristan’da PCR testinin 8-100 leva Türk lirası karşılığı 600-700 lira arasında değişmesi de Bulgar turistlerin gelişini ilk günden itibaren düşürdü.Bulgaristan’ın ülkeye girişlerde PCR testi istemesi nedeniyle alışverişe gelen turistler de PCR testlerini Edirne’de, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı sağlık kuruluşlarında yaptırmaya başladı. Ülkelerinde 600 ile700 lira arasında olan testleri Edirne’de 170 liraya yaptıran turistler, test sonuçlarını da yaklaşık 2 saat içinde alıyorlar. Edirne’de iğneden ipliğe her şeyi satın alan Bulgar turistler, PCR testlerini de yaptırıp ülkelerine dönüş yapıyorlar. Bu sayede PCR testi uygulamasıyla Edirne’ye alışveriş için gelişleri azalan Bulgar turistin sayılarında artış yaşanması bekleniyor.
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turist, edirne, bulgar, pcr

Bulgar turistler, ucuz olduğu için PCR testlerini de Edirne'de yaptırıyor

14:15 25.01.2022
© DHASamsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması
Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
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Sağlık Bakanlığı'nın Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden dönüşte istenen PCR testi Bulgaristan'da 600-700 lira arasında değişiyor. Bulgar turistler ülkelerinin çıkışta istemediği PCR testlerini Edirne'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında 170 liraya yaptırmaya başladı.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan Koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye’yi ‘kırmızı bölge’ ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen Koronavirüs vakaları, Bulgaristan’da aşılama oranının yüzde 27’ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne’ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlattı.
Uygulamaya 20 Ocak’ta konulan karar kapsamında Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı.
Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne’ye gelen Bulgar turist sayısında da düşüş yaşandı. Bulgaristan’da PCR testinin 8-100 leva Türk lirası karşılığı 600-700 lira arasında değişmesi de Bulgar turistlerin gelişini ilk günden itibaren düşürdü.
Bulgaristan’ın ülkeye girişlerde PCR testi istemesi nedeniyle alışverişe gelen turistler de PCR testlerini Edirne’de, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı sağlık kuruluşlarında yaptırmaya başladı.
Ülkelerinde 600 ile700 lira arasında olan testleri Edirne’de 170 liraya yaptıran turistler, test sonuçlarını da yaklaşık 2 saat içinde alıyorlar. Edirne’de iğneden ipliğe her şeyi satın alan Bulgar turistler, PCR testlerini de yaptırıp ülkelerine dönüş yapıyorlar. Bu sayede PCR testi uygulamasıyla Edirne’ye alışveriş için gelişleri azalan Bulgar turistin sayılarında artış yaşanması bekleniyor.
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