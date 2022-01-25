Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220125/elon-musktan-mcdonaldsa-dogecoini-kabul-ederse-televizyonda-cocuk-menusu-yiyecegim-1053112776.html
Elon Musk'tan McDonald's'a: Dogecoin'i kabul ederse televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim
Elon Musk'tan McDonald's'a: Dogecoin'i kabul ederse televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim
Dogecoin destekçisi Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan yine kripto para tweet'i geldi. Ünlü iş insanı, son günlerde fiyat düşüşüyle bağlantılı olarak... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:49+0300
2022-01-25T16:56+0300
elon musk
ekonomi
mcdonald's
kripto para
dogecoin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ec7712a1d011679d66a6e418a321327d.jpg
İşte geçtiğimiz günlerde El Salvador devlet başkanı Nayib Bukele’nin de, piyasalarda yaşanan düşüşü ti’ye alarak profil fotoğrafını, kendisini Mcdonald’s çalışanı bir kişiymiş gibi gösterdiği bir görsele çevirmesinin ardından şimdi de Elon Musk’tan bir McDonald’s mesajı geldi.Özellikle 2021 yılının başlarında attığı Dogecoin ve Bitcoin tweet’leriyle kripto para piyasasında müthiş bir etki bırakan, hem çıkışlarda hem de düşüşlerde ciddi rol sahibi olan Tesla CEO’su, Uzmancoin'in aktardığına göre, McDonald's’ın Dogecoin kabul etmesi durumunda televizyonda happy meal menüsü yiyeceğini açıkladı: Happy Meal, ünlü restoran zincirinin en çok tercih edilen çocuk menüsü olarak biliniyor. Musk’ın tweet’i yine binlerce retweet alırken, gönderinin altına da McDonald's’ın bir an önce Dogecoin kabul etmesi gerektiği yönünde de mesajlar yazıldı.Kripto para piyasalarında yapılan McDonald's esprilerinin ardından ünlü restoran zinciri de bu duruma kayıtsız kalamamış ve “Twitter’ın kripto hesapları nasılsınız?” diye bir tweet atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/teslada-dogecoin-ile-satis-basladi-1052738560.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1ee809bdb0f4e9422a31ecaa9d59352.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, mcdonald's, kripto para, dogecoin

Elon Musk'tan McDonald's'a: Dogecoin'i kabul ederse televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim

16:49 25.01.2022 (güncellendi: 16:56 25.01.2022)
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
Abone ol
Dogecoin destekçisi Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan yine kripto para tweet'i geldi. Ünlü iş insanı, son günlerde fiyat düşüşüyle bağlantılı olarak sosyal medyada çok fazla konuşulan fast food restoranı McDonald’s'ın Dogecoin kabul etmesi durumunda televizyonda, restoran zincirinin bilinen çocuk menüsü happy meal yiyeceğini açıkladı.
İşte geçtiğimiz günlerde El Salvador devlet başkanı Nayib Bukele’nin de, piyasalarda yaşanan düşüşü ti’ye alarak profil fotoğrafını, kendisini Mcdonald’s çalışanı bir kişiymiş gibi gösterdiği bir görsele çevirmesinin ardından şimdi de Elon Musk’tan bir McDonald’s mesajı geldi.
Özellikle 2021 yılının başlarında attığı Dogecoin ve Bitcoin tweet’leriyle kripto para piyasasında müthiş bir etki bırakan, hem çıkışlarda hem de düşüşlerde ciddi rol sahibi olan Tesla CEO’su, Uzmancoin'in aktardığına göre, McDonald's’ın Dogecoin kabul etmesi durumunda televizyonda happy meal menüsü yiyeceğini açıkladı:

"Eğer McDonald's Dogecoin'i kabul ederse, televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim."

Happy Meal, ünlü restoran zincirinin en çok tercih edilen çocuk menüsü olarak biliniyor. Musk’ın tweet’i yine binlerce retweet alırken, gönderinin altına da McDonald's’ın bir an önce Dogecoin kabul etmesi gerektiği yönünde de mesajlar yazıldı.
Kripto para piyasalarında yapılan McDonald's esprilerinin ardından ünlü restoran zinciri de bu duruma kayıtsız kalamamış ve “Twitter’ın kripto hesapları nasılsınız?” diye bir tweet atmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
EKONOMİ
Elon Musk duyurdu: Tesla'da Dogecoin ile satış başladı
14 Ocak, 13:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce