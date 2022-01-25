Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/icradan-satilik-gures-devesi-yari-fiyatina-satilacak-1053112040.html
İcradan satılık güreş devesi: Yarı fiyatına satılacak
İcradan satılık güreş devesi: Yarı fiyatına satılacak
Aydın’da bir güreş devesi, sahibinin borçları sebebi ile icradan yarı fiyatı olan 100 bin TL’den satışa çıkartılacak. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:30+0300
2022-01-25T16:36+0300
deve
türkiye
aydın
satılık
icra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053111958_0:0:608:343_1920x0_80_0_0_22cf025e9bb4c0f7dd5c5d9f4f5dd8e1.jpg
'İcraburada' internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Aydın’da 12 ila 13 yaşlarında olan 200 bin TL değerindeki güreş devesi, yarı fiyatı olan 100 bin TL’den satışa çıkacak. 2 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan ihale saat 10.30’da gerçekleşecek. Birçok güreşe katılmış olan devenin sahibinin borçları sebebi ile satılacağı öğrenildi.İcra ihalelerinde bu tarz ilginç satışlarla birçok kez karşılaştıklarını belirten 'icraburada.com' Genel Müdürü Caner Çakı, “Daha önceki haberlerimizde de bu tarz ilginç ihaleler ile karşılaşmıştık. Özellikle icradan birçok şeyi değerinin altında fiyatlara almak mümkün. İcralık ürünlere yaptığımız araştırmalarda ise alıcıların en çok dikkatini araçlar, arsalar ve konutlar çekiyor. Fakat bugünkü gibi ilginç ihalelere de sık sık rastlıyor ve bilgisini paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/muglada-deve-adam-oldurdu-1052496975.html
türkiye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053111958_0:0:608:457_1920x0_80_0_0_62b681d670f02d86c7187b59c6407294.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deve, aydın, satılık, icra

İcradan satılık güreş devesi: Yarı fiyatına satılacak

16:30 25.01.2022 (güncellendi: 16:36 25.01.2022)
© İHAGüreş devesi
Güreş devesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
Abone ol
Aydın’da bir güreş devesi, sahibinin borçları sebebi ile icradan yarı fiyatı olan 100 bin TL’den satışa çıkartılacak.
'İcraburada' internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Aydın’da 12 ila 13 yaşlarında olan 200 bin TL değerindeki güreş devesi, yarı fiyatı olan 100 bin TL’den satışa çıkacak.
2 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan ihale saat 10.30’da gerçekleşecek.
Birçok güreşe katılmış olan devenin sahibinin borçları sebebi ile satılacağı öğrenildi.
İcra ihalelerinde bu tarz ilginç satışlarla birçok kez karşılaştıklarını belirten 'icraburada.com' Genel Müdürü Caner Çakı, “Daha önceki haberlerimizde de bu tarz ilginç ihaleler ile karşılaşmıştık. Özellikle icradan birçok şeyi değerinin altında fiyatlara almak mümkün. İcralık ürünlere yaptığımız araştırmalarda ise alıcıların en çok dikkatini araçlar, arsalar ve konutlar çekiyor. Fakat bugünkü gibi ilginç ihalelere de sık sık rastlıyor ve bilgisini paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Deve - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
TÜRKİYE
Muğla’da deve, adam öldürdü
7 Ocak, 12:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce