https://tr.sputniknews.com/20220125/icradan-satilik-gures-devesi-yari-fiyatina-satilacak-1053112040.html

İcradan satılık güreş devesi: Yarı fiyatına satılacak

İcradan satılık güreş devesi: Yarı fiyatına satılacak

Aydın’da bir güreş devesi, sahibinin borçları sebebi ile icradan yarı fiyatı olan 100 bin TL’den satışa çıkartılacak. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:30+0300

2022-01-25T16:30+0300

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deve

türkiye

aydın

satılık

icra

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'İcraburada' internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Aydın’da 12 ila 13 yaşlarında olan 200 bin TL değerindeki güreş devesi, yarı fiyatı olan 100 bin TL’den satışa çıkacak. 2 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan ihale saat 10.30’da gerçekleşecek. Birçok güreşe katılmış olan devenin sahibinin borçları sebebi ile satılacağı öğrenildi.İcra ihalelerinde bu tarz ilginç satışlarla birçok kez karşılaştıklarını belirten 'icraburada.com' Genel Müdürü Caner Çakı, “Daha önceki haberlerimizde de bu tarz ilginç ihaleler ile karşılaşmıştık. Özellikle icradan birçok şeyi değerinin altında fiyatlara almak mümkün. İcralık ürünlere yaptığımız araştırmalarda ise alıcıların en çok dikkatini araçlar, arsalar ve konutlar çekiyor. Fakat bugünkü gibi ilginç ihalelere de sık sık rastlıyor ve bilgisini paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/muglada-deve-adam-oldurdu-1052496975.html

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deve, aydın, satılık, icra