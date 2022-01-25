https://tr.sputniknews.com/20220125/rusya-abd-ukraynayi-manevi-olarak-ezmek-istiyor-1053087509.html
Rusya: ABD, Ukrayna’yı manevi olarak ezmek istiyor
Rusya: ABD, Ukrayna’yı manevi olarak ezmek istiyor
Ukraynalı yetkililerin günlerdir ABD’ye, Rusya’ya yönelik söylemi yumuşatmak için yalvardığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T00:35+0300
2022-01-25T00:35+0300
2022-01-25T00:35+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un, Rusya’nın geniş çaplı saldırısı olduğunu iddia etmek için hiçbir neden görmedikleri, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’nin de Rusya’nın gerilimi azaltma niyetinde olmadığı yönündeki sözlerini örnek gösterdi.Zaharova, “Hüküm: ABD her yönden Ukrayna vatandaşlarını manevi olarak ezmek istiyor. Kiev, (Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy) Kuleba ve Danilov’un ağızlarıyla iki gündür onlara söylemi yumuşatmak için yalvarıyor ama Washington bildiğini okumaya devam ediyor. Fakat kendi annelerine acımayan Amerikalı politikacılar başkalarının annelerine acır mı?” diye yazdı.
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abd, rusya, ukrayna, manevi
Rusya: ABD, Ukrayna’yı manevi olarak ezmek istiyor
Ukraynalı yetkililerin günlerdir ABD’ye, Rusya’ya yönelik söylemi yumuşatmak için yalvardığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin bildiğini okumaya devam ettiğini belirterek, “Ukraynalıları manevi olarak ezmek istiyorlar” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un, Rusya’nın geniş çaplı saldırısı olduğunu iddia etmek için hiçbir neden görmedikleri, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’nin de Rusya’nın gerilimi azaltma niyetinde olmadığı yönündeki sözlerini örnek gösterdi.
Zaharova, “Hüküm: ABD her yönden Ukrayna vatandaşlarını manevi olarak ezmek istiyor. Kiev, (Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy) Kuleba ve Danilov’un ağızlarıyla iki gündür onlara söylemi yumuşatmak için yalvarıyor ama Washington bildiğini okumaya devam ediyor. Fakat kendi annelerine acımayan Amerikalı politikacılar başkalarının annelerine acır mı?” diye yazdı.