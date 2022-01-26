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ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çip sıkıntısı devam edecek' uyarısı
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çip sıkıntısı devam edecek' uyarısı
ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini açıkladı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T05:36+0300
2022-01-26T05:36+0300
ekonomi
arz
talep
abd ticaret bakanlığı
çip
tedarik zinciri
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ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin 'kırılgan' olmaya devam ettiği belirtilerek, talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.Yarı iletkenlere talebin 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.Açıklamada, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğu vurgulanarak, ankete katılanların sorunun gelecek 6 ay içinde ortadan kalkacağını öngörmediği kaydedildi.Otomobil üreticileri ile tıbbi cihaz üreticileri tarafından kullanılan bazı çiplerde 'alışılmadık' derecede yüksek fiyatlar görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yüksek fiyatlara ilişkin iddiaların inceleneceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/intel-iki-yeni-cip-fabrikasi-icin-20-milyar-dolardan-fazla-yatirim-yapacak-1053002780.html
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arz, talep, abd ticaret bakanlığı, çip, tedarik zinciri

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çip sıkıntısı devam edecek' uyarısı

05:36 26.01.2022
© AAKüresel çip krizinde yeni gelişme: Sıfır ve ikinci eli etkileyecek
Küresel çip krizinde yeni gelişme: Sıfır ve ikinci eli etkileyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini açıkladı.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.
Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin 'kırılgan' olmaya devam ettiği belirtilerek, talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.
Yarı iletkenlere talebin 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.
Açıklamada, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğu vurgulanarak, ankete katılanların sorunun gelecek 6 ay içinde ortadan kalkacağını öngörmediği kaydedildi.
Otomobil üreticileri ile tıbbi cihaz üreticileri tarafından kullanılan bazı çiplerde 'alışılmadık' derecede yüksek fiyatlar görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yüksek fiyatlara ilişkin iddiaların inceleneceği belirtildi.
Intel - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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