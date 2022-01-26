https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ticaret-bakanligindan-cip-sikintisi-devam-edecek-uyarisi-1053130743.html

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çip sıkıntısı devam edecek' uyarısı

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çip sıkıntısı devam edecek' uyarısı

ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini açıkladı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T05:36+0300

2022-01-26T05:36+0300

2022-01-26T05:36+0300

ekonomi

arz

talep

abd ticaret bakanlığı

çip

tedarik zinciri

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ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin 'kırılgan' olmaya devam ettiği belirtilerek, talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.Yarı iletkenlere talebin 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.Açıklamada, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğu vurgulanarak, ankete katılanların sorunun gelecek 6 ay içinde ortadan kalkacağını öngörmediği kaydedildi.Otomobil üreticileri ile tıbbi cihaz üreticileri tarafından kullanılan bazı çiplerde 'alışılmadık' derecede yüksek fiyatlar görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yüksek fiyatlara ilişkin iddiaların inceleneceği belirtildi.

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arz, talep, abd ticaret bakanlığı, çip, tedarik zinciri