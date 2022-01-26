https://tr.sputniknews.com/20220126/abdde-kovid-19-asisi-yaptirmayan-hasta-kalp-nakli-listesinden-cikarildi-1053137604.html

ABD'de Kovid-19 aşısı yaptırmayan hasta, kalp nakli listesinden çıkarıldı

ABD'de Kovid-19 aşısı yaptırmayan hasta, kalp nakli listesinden çıkarıldı

ABD'nin Boston eyaletinde kalp nakline ihtiyaç duyan bir hasta, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için kalp nakli bekleme listesinden çıkarıldı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T11:40+0300

2022-01-26T11:40+0300

2022-01-26T11:43+0300

koronavirüs aşısı

koronavirüs

abd

kalp nakli

aşı karşıtlığı

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ABD basınındaki haberlere göre, 31 yaşındaki DJ Ferguson'un babası David Ferguson, yaptığı açıklamada, kalıtsal kalp hastası olan oğlunun Kasım 2021'de rahatsızlanarak Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi'ne yatırıldığını söyledi.Ferguson, kalp hastası olan oğlunun, prensipleri gereği ve aşıya inanmaması nedeniyle Kovid-19 aşısı yaptırmadığını ifade etti.Hastanenin, aşılı olmadığı için oğlunu kalp nakli bekleme listesinden çıkardığını belirten Ferguson, farklı bir hastaneye nakli için ise DJ Ferguson'un oldukça halsiz olduğunu kaydetti.Diğer yandan, Brigham ve Kadın Hastanesinden yapılan açıklamada, hastane politikasına uyulduğu ifade edildi.Açıklamada, ülkedeki diğer nakil programları gibi, Brigham ve Kadın Hastanesi sisteminde de operasyonun başarılı geçmesi ve nakil sonrası hayatta kalma ihtimalini artırdığı için birçok aşı gibi Kovid-19 aşısının ve hayat tarzına dikkat edilmesinin nakil için gerekli olduğu vurgulandı.Organlar hayatta kalma şansı düşük olanlara verilmiyorNew York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesine bağlı Tıp Etiği Bölümü Başkanı Dr. Arthur Caplan, yaptığı açıklamada, bu tarz prosedürlerde aşı yaptırmanın gerekli olduğunu çünkü nakil sonrası bağışıklık sisteminin baskılandığını ifade etti.İnsanların grip, nezle veya Kovid-19'dan hayatını kaybedebileceğine işaret eden Caplan, organların zor bulunduğunu söyledi.Caplan, bu nedenle de aşılı olanların operasyon sonrası hayatta kalma şansı daha yüksekken organların hayatta kalma şansı düşük olanlara verilmeyeceğini belirtti.

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koronavirüs aşısı, abd, kalp nakli, aşı karşıtlığı