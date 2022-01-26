Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararı aldı
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Kiev'in talebi üzerine Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıkladı.
Bölgede tırmanan gerilime rağmen Ukrayna'ya silah tedariki yapmayı reddettiği için giderek sertleşen eleştirilerin hedefinde bulunan Almanya, Kiev'e 5 bin miğferle destek verecek.
Almanya Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaştığı mesaja göre Federal Meclis Savunma Komitesi'ne Ukrayna'yla ilgili planlarını anlatan Lambrecht, Kiev'e 5 bin miğfer gönderileceğini belirtti.
Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça ifade etti.
Almanya Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaştığı mesaja göre Federal Meclis Savunma Komitesi'ne Ukrayna'yla ilgili planlarını anlatan Lambrecht, Kiev'e 5 bin miğfer gönderileceğini belirtti.
Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça ifade etti.
Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der 🇺🇦 steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern - Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz da, Ukrayna'nın bu yöndeki talebinin onayladığını belirterek teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.
'Tamamen sembolik bir jest'
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, 5 bin miğfer kararını 'tamamen sembolik bir jest' olarak değerlendirerek eleştirdi.
Melnik, Almanya'ya bir kez daha başvuruda bulunduklarını ve 100 bin çelik yelek ve miğfer istediklerini belirtti.
Melnik, Almanya'ya bir kez daha başvuruda bulunduklarını ve 100 bin çelik yelek ve miğfer istediklerini belirtti.
'Almanya'nın tutumunu değiştirme şansımız düşük'
Melnik, daha önce yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev'e savunma silahları tedariki konusundaki tutumunun yeni hükümet göreve başladıktan sonra değişmediğini ve bunu değiştirme şansının düşük olduğunu söylemişti.
14 Aralık 2021, 14:22
Merkel, Zelenskiy'in talebini bizzat geri çevirmişti
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.
Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.
Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.
Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.
Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.
Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.
Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.