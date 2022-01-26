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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/almanya-ukraynaya-5-bin-migfer-gonderme-karari-aldi-1053158592.html
Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararı aldı
Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararı aldı
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Kiev'in talebi üzerine Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıkladı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T18:42+0300
2022-01-26T18:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
almanya
ukrayna krizi
miğfer
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Bölgede tırmanan gerilime rağmen Ukrayna'ya silah tedariki yapmayı reddettiği için giderek sertleşen eleştirilerin hedefinde bulunan Almanya, Kiev'e 5 bin miğferle destek verecek.Almanya Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaştığı mesaja göre Federal Meclis Savunma Komitesi'ne Ukrayna'yla ilgili planlarını anlatan Lambrecht, Kiev'e 5 bin miğfer gönderileceğini belirtti.Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça ifade etti.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz da, Ukrayna'nın bu yöndeki talebinin onayladığını belirterek teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti. 'Tamamen sembolik bir jest'Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, 5 bin miğfer kararını 'tamamen sembolik bir jest' olarak değerlendirerek eleştirdi.Melnik, Almanya'ya bir kez daha başvuruda bulunduklarını ve 100 bin çelik yelek ve miğfer istediklerini belirtti.'Almanya'nın tutumunu değiştirme şansımız düşük'Melnik, daha önce yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev'e savunma silahları tedariki konusundaki tutumunun yeni hükümet göreve başladıktan sonra değişmediğini ve bunu değiştirme şansının düşük olduğunu söylemişti.Merkel, Zelenskiy'in talebini bizzat geri çevirmiştiEski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/bild-merkel-zelenskiyin-natodan-silah-talebini-bizzat-engelledi-1051753997.html
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ukrayna, almanya, ukrayna krizi, miğfer

Almanya, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderme kararı aldı

18:42 26.01.2022
© AFP 2021 / Oleksander StashevskyUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / Oleksander Stashevsky
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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Kiev'in talebi üzerine Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceklerini açıkladı.
Bölgede tırmanan gerilime rağmen Ukrayna'ya silah tedariki yapmayı reddettiği için giderek sertleşen eleştirilerin hedefinde bulunan Almanya, Kiev'e 5 bin miğferle destek verecek.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaştığı mesaja göre Federal Meclis Savunma Komitesi'ne Ukrayna'yla ilgili planlarını anlatan Lambrecht, Kiev'e 5 bin miğfer gönderileceğini belirtti.

Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça ifade etti.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz da, Ukrayna'nın bu yöndeki talebinin onayladığını belirterek teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

'Tamamen sembolik bir jest'

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, 5 bin miğfer kararını 'tamamen sembolik bir jest' olarak değerlendirerek eleştirdi.

Melnik, Almanya'ya bir kez daha başvuruda bulunduklarını ve 100 bin çelik yelek ve miğfer istediklerini belirtti.

'Almanya'nın tutumunu değiştirme şansımız düşük'

Melnik, daha önce yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kiev'e savunma silahları tedariki konusundaki tutumunun yeni hükümet göreve başladıktan sonra değişmediğini ve bunu değiştirme şansının düşük olduğunu söylemişti.

Zelenskiy, Angela Merkel, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi
14 Aralık 2021, 14:22

Merkel, Zelenskiy'in talebini bizzat geri çevirmişti

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kiev'e silah tedarik edilmesi yönündeki talebini bizzat reddettiği Alman basınına yansımıştı.

Bild'e konuşan bir kaynak, Merkel'in Mayıs ayında veto hakkını kullanarak Kiev tarafından parası ödenen ABD yapımı Barrett tüfeklerinin ve Litvanya yapımı İHA-savar silahların tedarikini engellediğini ifade ederek "Merkel hükümeti, satışa karşı çıkan tek ülke oldukları yönünde izlenim bırakmamak için Hollanda'yı bu kararı desteklemeye zorladı" demişti.

Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.
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