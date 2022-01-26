Fizik tedavi uzmanı: Karda yürürken ellerinizi cebinizden çıkarın, küçük adımlar atın

“Havaların soğumasıyla birlikte kar ve buzlanma sıklıkla karşımıza çıkıyor. Çok fazla ağır giysiler giymemeye özen göstermeliyiz. Üzerimizdeki ağırlıklar bizim yürüme dengemizi etkiler. Sık aralıklarla yere bakarak yürünmeli. Ellerimiz mutlaka boşlukta olmalı. Dengemizi sağlamamız açısından bu çok önemli. Mümkünse dik yokuşları inip çıkmayalım. Merdiven inip çıkarken tırabzanları kullanarak dengemizi sağlamalıyız. Kar ve buz üzerinde yürürken zorlandığımızı düşünürsek, bu esnada cep telefonu kullanmamız da doğru değildir. Çünkü onlar dikkatimizi dağıtan unsurlardır. Kauçuk veya neopren malzemeli ayakkabılar tercih edilmeli. Kar ve buzlu ortamda ayakların ıslanacağı endişesiyle daha kuru olan buzlu ortamın seçilmesi de, sık yapılan yanlışlardan biri. Zira gizli buzlanma, size tatsız bir sürpriz hazırlayabilir. Daha yumuşak ve kayma riski daha az olan karda yürümek tercih edilmeli.”