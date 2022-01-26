Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220126/hazine-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihrac-edecek-1053148071.html
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kurumsal yatırımcılara, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T14:43+0300
2022-01-26T14:45+0300
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
altın
ihraç
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053147756_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_c7010d4017b9d73fa58f8a6d61ebbfd2.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220102/cumhurbaskanligi-finans-ofisi-baskani-hazine-enflasyona-karsi-yeni-urunler-uzerinde-calisiyor-1052325574.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053147756_26:0:637:458_1920x0_80_0_0_05d03be8bfd8f7fe833aa46e0355ad1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, altın, ihraç, kira

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

14:43 26.01.2022 (güncellendi: 14:45 26.01.2022)
© AAAltın, külçe
Altın, külçe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kurumsal yatırımcılara, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
EKONOMİ
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Hazine, enflasyona karşı yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyor
2 Ocak, 13:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce