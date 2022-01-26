https://tr.sputniknews.com/20220126/hazine-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihrac-edecek-1053148071.html
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kurumsal yatırımcılara, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T14:43+0300
2022-01-26T14:43+0300
2022-01-26T14:45+0300
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
altın
ihraç
kira
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220102/cumhurbaskanligi-finans-ofisi-baskani-hazine-enflasyona-karsi-yeni-urunler-uzerinde-calisiyor-1052325574.html
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hazine ve maliye bakanlığı, altın, ihraç, kira
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
14:43 26.01.2022 (güncellendi: 14:45 26.01.2022)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kurumsal yatırımcılara, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.