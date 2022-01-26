https://tr.sputniknews.com/20220126/hazine-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihrac-edecek-1053148071.html

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kurumsal yatırımcılara, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T14:43+0300

2022-01-26T14:43+0300

2022-01-26T14:45+0300

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

altın

ihraç

kira

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220102/cumhurbaskanligi-finans-ofisi-baskani-hazine-enflasyona-karsi-yeni-urunler-uzerinde-calisiyor-1052325574.html

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hazine ve maliye bakanlığı, altın, ihraç, kira