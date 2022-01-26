İstanbul'dan çıkış yasağı fırsatçılara yaradı: Otobüs yerine minibüs ile yolcu taşıdılar

İstanbul'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı, şehirde hayatı durma noktasına getirdi.İstanbul Valiliği'nin otogarlardan çıkışı yasağını delen bazı firmalar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ücret farkı alarak minibüslerle yolcu taşıdı.ndığı tespit edildi.'Ceza almak bizim sorunumuz'Yolcuların taşınmasını organize eden ve ismini vermeyen bir kişi, "Valilik yasakladı ama biz eski yoldan gideceğiz. Eski Londra Asfaltı'ndan Celaliye, Kumburgaz ve Silivri'de üzerinden gideceğiz orada yol açık" dedi.Yazılacak cezadan kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen organizatör, "Cezadan siz sorumlu değilsiniz. Biz sizi sağ salim yetiştirmekle sorumluyuz. Vatandaşın can güvenliğine gelince, otobüs zaten sigortalı merak etmeyin" ifadelerini kullandı.'Denize düşen yılana sarılır'Fırsatçıların çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu ise "Ailem var zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz? Köprü açık olduğu halde insanları bırakmıyorlar. Ben Manisa'dan geldim. Evime gitmek zorundayım. Ne yapalım, düşen yılana sarılır" şeklinde konuştu. 'Eşim kanser hastası gitmem lazım'Eşinin hasta olduğunu belirten başka bir yolcu ise "Bu yolların kapanması belediyenin sorunu, belediyenin düşünmesi lazımdı benim değil. Bu kadar insan kar yüzünde mi perişan. Ne olacağını bilmiyoruz. Artık beklemek istemiyorum" dedi.
Kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüslerinin İstanbul'dan çıkışının durdurulması fırsatçıları harekete geçirdi. Otogardan minibüslerle kaçak bir şekilde yolcu taşındığı tespit edildi.
İstanbul'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı, şehirde hayatı durma noktasına getirdi.
İstanbul Valiliği'nin otogarlardan çıkışı yasağını delen bazı firmalar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ücret farkı alarak minibüslerle yolcu taşıdı.ndığı tespit edildi.
'Ceza almak bizim sorunumuz'
Yolcuların taşınmasını organize eden ve ismini vermeyen bir kişi, "Valilik yasakladı ama biz eski yoldan gideceğiz. Eski Londra Asfaltı'ndan Celaliye, Kumburgaz ve Silivri'de üzerinden gideceğiz orada yol açık" dedi.
Yazılacak cezadan kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen organizatör, "Cezadan siz sorumlu değilsiniz. Biz sizi sağ salim yetiştirmekle sorumluyuz. Vatandaşın can güvenliğine gelince, otobüs zaten sigortalı merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
'Denize düşen yılana sarılır'
Fırsatçıların çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu ise "Ailem var zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz? Köprü açık olduğu halde insanları bırakmıyorlar. Ben Manisa'dan geldim. Evime gitmek zorundayım. Ne yapalım, düşen yılana sarılır" şeklinde konuştu.
'Eşim kanser hastası gitmem lazım'
Eşinin hasta olduğunu belirten başka bir yolcu ise "Bu yolların kapanması belediyenin sorunu, belediyenin düşünmesi lazımdı benim değil. Bu kadar insan kar yüzünde mi perişan. Ne olacağını bilmiyoruz. Artık beklemek istemiyorum" dedi.