https://tr.sputniknews.com/20220126/itfaiye-aracina-carpan-pakistan-uyruklu-sahis-sinir-disi-edilecek-1053152219.html

İtfaiye aracına çarpan Pakistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

İtfaiye aracına çarpan Pakistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde itfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyet ve pasaportu bulunmayan yaralı şahsın sınır dışı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:22+0300

2022-01-26T16:22+0300

2022-01-26T16:22+0300

türkiye

pakistan

tekirdağ

çorlu

kaza

araç

itfaiye

sınır dışı

yabancı

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Çorlu'da Atatürk Bulvarı üzeri Şeyh Sinan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Hatip Mahallesi istikametinden Santral ışıklar istikametine seyreden Pakistan uyruklu O.A. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönden seyreden itfaiye aracına yandan çarptı.Kaza sonrası motosikletten savrulan yabancı uyruklu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan O.A. tedavi edildi. Trafik tescil kaydı bulunmadığı ortaya çıkan motosiklet, asayiş ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, otoparka konuldu.Hi̇çbi̇r belgesi̇ yokÖte yandan, hiçbir belgesi bulunmayan motosiklet sürücüsü O.A.'nın yurda yasa dışı yollardan girdiği ve sınır dışı edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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pakistan

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