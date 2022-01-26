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İtfaiye aracına çarpan Pakistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
İtfaiye aracına çarpan Pakistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde itfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyet ve pasaportu bulunmayan yaralı şahsın sınır dışı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:22+0300
2022-01-26T16:22+0300
türkiye
pakistan
tekirdağ
çorlu
kaza
araç
itfaiye
sınır dışı
yabancı
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Çorlu'da Atatürk Bulvarı üzeri Şeyh Sinan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Hatip Mahallesi istikametinden Santral ışıklar istikametine seyreden Pakistan uyruklu O.A. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönden seyreden itfaiye aracına yandan çarptı.Kaza sonrası motosikletten savrulan yabancı uyruklu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan O.A. tedavi edildi. Trafik tescil kaydı bulunmadığı ortaya çıkan motosiklet, asayiş ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, otoparka konuldu.Hi̇çbi̇r belgesi̇ yokÖte yandan, hiçbir belgesi bulunmayan motosiklet sürücüsü O.A.'nın yurda yasa dışı yollardan girdiği ve sınır dışı edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/istanbul-havalimaninda-kacakcilik-operasyonu-15-milyon-tllik-ilac-ele-gecirildi-1052805092.html
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pakistan, tekirdağ, çorlu, kaza, araç, itfaiye, sınır dışı, yabancı

İtfaiye aracına çarpan Pakistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

16:22 26.01.2022
© DHAİtfaiye aracına çarpan Pakistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
İtfaiye aracına çarpan Pakistan uyruklu şahıs sınır dışı edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde itfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyet ve pasaportu bulunmayan yaralı şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.
Çorlu'da Atatürk Bulvarı üzeri Şeyh Sinan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Hatip Mahallesi istikametinden Santral ışıklar istikametine seyreden Pakistan uyruklu O.A. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönden seyreden itfaiye aracına yandan çarptı.
Kaza sonrası motosikletten savrulan yabancı uyruklu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan O.A. tedavi edildi. Trafik tescil kaydı bulunmadığı ortaya çıkan motosiklet, asayiş ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, otoparka konuldu.

Hi̇çbi̇r belgesi̇ yok

Öte yandan, hiçbir belgesi bulunmayan motosiklet sürücüsü O.A.'nın yurda yasa dışı yollardan girdiği ve sınır dışı edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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