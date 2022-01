https://tr.sputniknews.com/20220126/iyi-partili-celik-chp-ile-ittifak-kurmaya-mecbur-degiliz-1053131824.html

İYİ Partili Çelik: 'CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz' sesleri giderek yükseliyor

CHP'li belediye başkanlarına daha önce de tepki gösteren İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T07:50+0300

2022-01-26T07:50+0300

2022-01-26T07:51+0300

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP’li belediyelere yönelik yaptığı ve gündem yapan açıklamalar hakkında Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin’e değerlendirmelerde bulundu.İttifaka oy veren İYİ Partili vatandaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu belirten Ahmet Çelik, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir" dedi.Halen İYİ Parti'de, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu kaydeden Çelik, fakat sabırlar tükendikçe "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin giderek yükseldiği uyarısında bulundu.Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet ve fedakârlığın hiç değilse yarısını CHP'den beklemenin İYİ Parti'nin hakkı olduğunu vurgulayan Çelik, mevcut sorun çözülmeden Millet İttifakı olarak gidilecek seçimde yaşanabilecek sıkıntılara da dikkat çekti.Akşener'in Mart 2019 mahallî seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Mahallî seçimlerde ittifak yapalım. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kalelerini kazanarak yerel seçimlerde iktidar olalım"" teklifini götürdüğünü ancak CHP'nin olumlu dönüş yapmadığını belirten Çelik, "Seçimden sonra CHP'nin belediye başkanlarının, desteğiyle seçildikleri İYİ Parti milletvekillerini, il, ilçe teşkilâtlarını unutup yok saydıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldık. İttifaka oy veren İYİ Partili vatandaşlarımız, CHP'li belediyelerden taleplerini ortağımız olduğu için haklı olarak bize ulaştırmaktalar. Ancak bu konuda CHP'li belediyeler kapı duvar olduğundan İYİ Parti milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri vatandaşa cevap verememenin sıkıntısını had safhada yaşamaya devam ediyor. Bu sorun iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir" dedi. 'Sabırlar bitiyor'Bugün İYİ Parti'de, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim." yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu belirten Çelik, "Fakat sabırlar bitiyor, "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz." sesleri giderek yükseliyor" diye konuştu:"Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir.Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır."'CHP'li başkanlar saygı duymak zorunda'Çelik, "CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar. İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı. Çelik geçen günlerde de CHP'li belediyeleri, İYİ Partili milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarını görmezden geldiklerini savunarak eleştirmiş, "2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır" demişti.

