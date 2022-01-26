https://tr.sputniknews.com/20220126/macron-cuma-gunu-putinle-gorusmeyi-planliyorum-1053127688.html

Macron: Cuma günü Putin'le görüşmeyi planlıyorum

Macron: Cuma günü Putin'le görüşmeyi planlıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T01:10+0300

2022-01-26T01:10+0300

2022-01-26T01:10+0300

dünya

rusya

fransa

vladimir putin

emmanuel macron

telefon görüşmesi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı sırasında, "Cuma sabahı Başkan Putin’le telefon görüşmesi gerçekleşeceğim" dedi.Fransa lideri, Putin’le görüşme sırasında, bir dizi konuyu değerlendirme niyetinde olduğunu ve endişeye neden olan konulara açıklık getirilmesini isteyeceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220125/elysee-sarayi-macron-onumuzdeki-gunlerde-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1053089907.html

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rusya, fransa, vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi