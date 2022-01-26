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https://tr.sputniknews.com/20220126/macron-cuma-gunu-putinle-gorusmeyi-planliyorum-1053127688.html
Macron: Cuma günü Putin'le görüşmeyi planlıyorum
Macron: Cuma günü Putin'le görüşmeyi planlıyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T01:10+0300
2022-01-26T01:10+0300
dünya
rusya
fransa
vladimir putin
emmanuel macron
telefon görüşmesi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı sırasında, "Cuma sabahı Başkan Putin’le telefon görüşmesi gerçekleşeceğim" dedi.Fransa lideri, Putin’le görüşme sırasında, bir dizi konuyu değerlendirme niyetinde olduğunu ve endişeye neden olan konulara açıklık getirilmesini isteyeceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/elysee-sarayi-macron-onumuzdeki-gunlerde-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusecek-1053089907.html
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rusya, fransa, vladimir putin, emmanuel macron, telefon görüşmesi

Macron: Cuma günü Putin'le görüşmeyi planlıyorum

01:10 26.01.2022
© REUTERS / SPUTNIKEmmanuel Macron - Vladimir Putin
Emmanuel Macron - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.
Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı sırasında, "Cuma sabahı Başkan Putin’le telefon görüşmesi gerçekleşeceğim" dedi.
Fransa lideri, Putin’le görüşme sırasında, bir dizi konuyu değerlendirme niyetinde olduğunu ve endişeye neden olan konulara açıklık getirilmesini isteyeceğini söyledi.
Paris'te dün düzenlenen Donbass konulu 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinde Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderleri: Putin - Macron - Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
Ukrayna krizi
Elysee Sarayı: Macron, önümüzdeki günlerde Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
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