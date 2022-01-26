https://tr.sputniknews.com/20220126/sanliurfada-taziye-evinde-silahli-catisma-yaralilar-var-1053143217.html

Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var

Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var

Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma yaşandı, 3 kişi yaralandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:28+0300

2022-01-26T13:28+0300

2022-01-26T13:28+0300

türkiye

şanlıurfa

kavga

silah

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Şanlıurfa'da, Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan taziye evinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavga nedeniyle bazı araçlara mermilerin isabet ettiği görüldü.Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/husumetli-oldugu-akrabasini-trafikte-gordu-basindan-vurdu-1052969388.html

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şanlıurfa, kavga, silah