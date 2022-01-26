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Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var
Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var
Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma yaşandı, 3 kişi yaralandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:28+0300
2022-01-26T13:28+0300
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şanlıurfa
kavga
silah
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Şanlıurfa'da, Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan taziye evinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavga nedeniyle bazı araçlara mermilerin isabet ettiği görüldü.Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/husumetli-oldugu-akrabasini-trafikte-gordu-basindan-vurdu-1052969388.html
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şanlıurfa, kavga, silah

Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var

13:28 26.01.2022
© AADiyarbakır - olay yeri
Diyarbakır - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma yaşandı, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da, Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan taziye evinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga nedeniyle bazı araçlara mermilerin isabet ettiği görüldü.
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Husumetli olduğu akrabasını trafikte gördü, başından vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Husumetli olduğu akrabasını trafikte gördü, başından vurdu
21 Ocak, 10:50
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