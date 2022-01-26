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Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var
Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var
Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma yaşandı, 3 kişi yaralandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:28+0300
2022-01-26T13:28+0300
2022-01-26T13:28+0300
türkiye
şanlıurfa
kavga
silah
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Şanlıurfa'da, Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan taziye evinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavga nedeniyle bazı araçlara mermilerin isabet ettiği görüldü.Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/husumetli-oldugu-akrabasini-trafikte-gordu-basindan-vurdu-1052969388.html
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şanlıurfa, kavga, silah
Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma: Yaralılar var
Şanlıurfa’da taziye evinde silahlı çatışma yaşandı, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da, Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan taziye evinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek
silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen
112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga nedeniyle bazı araçlara
mermilerin isabet ettiği görüldü.
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.