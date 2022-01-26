https://tr.sputniknews.com/20220126/super-ligde-3-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1053129358.html

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T02:43+0300

2022-01-26T02:43+0300

2022-01-26T02:43+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

mke ankaragücü

trabzonspor

medipol başakşehir

yeni malatyaspor

fatih karagümrük

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün kurula sevk edilmesine karar verdi.Hukuk Müşavirliği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u sportmenliğe aykırı hareketten, Medipol Başakşehir'i de çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kurula gönderdi.VavaCars Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Yann Dorgeles Isaac Karamoh ise kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü'nün de kurula sevki kararlaştırıldı.Ankara Keçiörengücülü oyuncu Yaw Ackah ise kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/pfdk-caner-erkine-3-mac-men-cezasi-verdi-1052202700.html

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), mke ankaragücü, trabzonspor, medipol başakşehir, yeni malatyaspor, fatih karagümrük