https://tr.sputniknews.com/20220126/tartistiklari-kisinin-otomobilini-benzin-dokup-atese-verdiler-1053142339.html

Tartıştıkları kişinin otomobilini benzin döküp ateşe verdiler

Tartıştıkları kişinin otomobilini benzin döküp ateşe verdiler

Mersin'de tartıştıkları kişinin otomobiline benzin dökerek yakan F.K. ile R.D., gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:14+0300

2022-01-26T13:14+0300

2022-01-26T13:14+0300

türkiye

saldırı

tarsus

benzin

polis

araba

kundaklama

araç kundaklama

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Tarsus ilçesi Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki aracın yandığı ihbarını alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Bir kişinin otomobile benzin döküp ateşe verdiği görüntülerden belirleyen ekipler, aracı kundaklayanın da F.K. olduğunu tespit etti.Olaydan sonra kaçan F.K.’nin bindiği taksinin plakasını belirleyen ekipler, şüphelinin R.D. ile beraber olay yerinde geldiğini tespit etti. 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, Tarsus Hali’nde işçi olarak çalıştıklarını, gün içinde komşu iş yeriyle çıkan tartışmadan dolayı kundaklamayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti.Sorgulamada şüphelilerin daha önceden ‘kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama’ suçlarından sabıkalarının olduğu belirlendi. 2 şüpheli, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/hirsizlar-soyduklari-evi-3-cocuk-icerideyken-atese-verdi-1053050255.html

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saldırı, tarsus, benzin, polis, araba, kundaklama, araç kundaklama