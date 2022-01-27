https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-disisleri-belarusu-topraklarini-ukraynaya-saldiri-icin-kullandirmamasi-icin-uyardik--1053168344.html

ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık

ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Minsk’in topraklarını Ukrayna'ya saldırı için kullandırması halinde, Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T00:08+0300

2022-01-27T00:08+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Minsk’in topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde, 'Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını' ifade etti.Price, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Belarus'a, topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan hızlı ve kararlı bir yanıtla karşı karşıya kalacağını açıkça ilettik” dedi.Price, böyle bir durumda NATO’nun Belarus sınırındaki ülkelerde ittifak güçlerini önemli ölçüde artırma yoluna gidebileceğini kaydetti.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri Avrupa'nın doğusundaki varlıklarını artırmamaya devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ve-muttefikleri-dogu-avrupaya-askeri-takviyeyi-gorusuyor-1053167485.html

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