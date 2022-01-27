https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-disisleri-belarusu-topraklarini-ukraynaya-saldiri-icin-kullandirmamasi-icin-uyardik--1053168344.html
ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık
ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Minsk’in topraklarını Ukrayna'ya saldırı için kullandırması halinde, Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:08+0300
2022-01-27T00:08+0300
2022-01-27T00:08+0300
ukrayna krizi
abd
belarus
ukrayna
abd dışişleri bakanlığı
ned price
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043873776_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_2ec053749f5029b0bbc0c5dbb4160b99.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Minsk’in topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde, 'Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını' ifade etti.Price, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Belarus'a, topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan hızlı ve kararlı bir yanıtla karşı karşıya kalacağını açıkça ilettik” dedi.Price, böyle bir durumda NATO’nun Belarus sınırındaki ülkelerde ittifak güçlerini önemli ölçüde artırma yoluna gidebileceğini kaydetti.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri Avrupa'nın doğusundaki varlıklarını artırmamaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ve-muttefikleri-dogu-avrupaya-askeri-takviyeyi-gorusuyor-1053167485.html
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043873776_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_c86b4fec581b3b895a4b909dcd4fb25c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, belarus, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, ned price
ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Minsk’in topraklarını Ukrayna'ya saldırı için kullandırması halinde, Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Minsk’in topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde, 'Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını' ifade etti.
Price, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Belarus'a, topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan hızlı ve kararlı bir yanıtla karşı karşıya kalacağını açıkça ilettik” dedi.
Price, böyle bir durumda NATO’nun Belarus sınırındaki ülkelerde ittifak güçlerini önemli ölçüde artırma yoluna gidebileceğini kaydetti.
Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri Avrupa'nın doğusundaki varlıklarını artırmamaya devam ediyor.