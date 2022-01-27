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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-disisleri-belarusu-topraklarini-ukraynaya-saldiri-icin-kullandirmamasi-icin-uyardik--1053168344.html
ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık
ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Minsk’in topraklarını Ukrayna'ya saldırı için kullandırması halinde, Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:08+0300
2022-01-27T00:08+0300
ukrayna krizi
abd
belarus
ukrayna
abd dışişleri bakanlığı
ned price
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Minsk’in topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde, 'Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını' ifade etti.Price, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Belarus'a, topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan hızlı ve kararlı bir yanıtla karşı karşıya kalacağını açıkça ilettik” dedi.Price, böyle bir durumda NATO’nun Belarus sınırındaki ülkelerde ittifak güçlerini önemli ölçüde artırma yoluna gidebileceğini kaydetti.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri Avrupa'nın doğusundaki varlıklarını artırmamaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ve-muttefikleri-dogu-avrupaya-askeri-takviyeyi-gorusuyor-1053167485.html
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abd, belarus, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, ned price

ABD Dışişleri: Belarus’u topraklarını Ukrayna’ya saldırı için kullandırmaması için uyardık

00:08 27.01.2022
© REUTERS / Nicholas KammNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Nicholas Kamm
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Minsk’in topraklarını Ukrayna'ya saldırı için kullandırması halinde, Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Minsk’in topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde, 'Batı’nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını' ifade etti.
Price, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Belarus'a, topraklarının Ukrayna'ya saldırı için kullanılmasına izin vermesi halinde ABD'den, müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan hızlı ve kararlı bir yanıtla karşı karşıya kalacağını açıkça ilettik” dedi.
Price, böyle bir durumda NATO’nun Belarus sınırındaki ülkelerde ittifak güçlerini önemli ölçüde artırma yoluna gidebileceğini kaydetti.
Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri Avrupa'nın doğusundaki varlıklarını artırmamaya devam ediyor.
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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'ABD ve müttefikleri, Doğu Avrupa'ya askeri takviyeyi görüşüyor'
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