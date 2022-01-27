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Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Adana’da masaj salonu içerisinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T21:49+0300
2022-01-27T21:53+0300
türkiye
adana
masaj salonu
bıçaklı kavga
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana gelen olayda, Azad Y. ve Tamer A., kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A.’yı karın bölgesinden Azad Y.’yi ise kafa bölgesinden defalarca bıçaklayarak kaçtı.Saldırganlar aranıyorMasaj salonunda çalışan kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Azad Y.'yi Adana Şehir Hastanesine, Tamer A.’yı ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
türkiye
adana
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adana, masaj salonu, bıçaklı kavga

Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

21:49 27.01.2022 (güncellendi: 21:53 27.01.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW529621Adana'da masaj salonunda çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı
Adana'da masaj salonunda çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW529621
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Adana’da masaj salonu içerisinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana gelen olayda, Azad Y. ve Tamer A., kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A.’yı karın bölgesinden Azad Y.’yi ise kafa bölgesinden defalarca bıçaklayarak kaçtı.

Saldırganlar aranıyor

Masaj salonunda çalışan kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Azad Y.'yi Adana Şehir Hastanesine, Tamer A.’yı ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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