https://tr.sputniknews.com/20220127/adanada-masaj-salonunda-bicakli-kavga-2-kisi-yaralandi-1053209772.html

Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Adana’da masaj salonu içerisinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T21:49+0300

2022-01-27T21:49+0300

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türkiye

adana

masaj salonu

bıçaklı kavga

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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana gelen olayda, Azad Y. ve Tamer A., kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A.’yı karın bölgesinden Azad Y.’yi ise kafa bölgesinden defalarca bıçaklayarak kaçtı.Saldırganlar aranıyorMasaj salonunda çalışan kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Azad Y.'yi Adana Şehir Hastanesine, Tamer A.’yı ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

türkiye

adana

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adana, masaj salonu, bıçaklı kavga