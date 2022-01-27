https://tr.sputniknews.com/20220127/avukat-safak-mahmutyazicioglunun-oldurulmesiyle-ilgili-2-kisi-yakalandi--1053186493.html

Eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T13:15+0300

2022-01-27T13:15+0300

2022-01-27T13:25+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

silahlı saldırı

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Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahlı saldırıya uğradı.Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.2 kişi yakalandıMahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iki kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen üç kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Saldırının ayrıntıları ortaya çıktıSaldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman'ın restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi.Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise dört kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. Dört şüpheliden ikisi restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla iki saldırgan önce masada iki el ateş etti. Ardından restoran dışından da iki el daha ateş ederek bekleyen diğer iki kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.Sunucu Ece Erken ile evli olan Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220127/eski-bjk-yoneticisi-safak-mahmutyazicioglu-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1053173160.html

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şafak mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırı