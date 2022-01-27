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CHP 'Doğu Masası' anketi: Bölgedeki oylar arttı
CHP 'Doğu Masası' anketi: Bölgedeki oylar arttı
CHP’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçmen ile doğrudan temas kurarak partiye olan ilgiyi artırmak, bölgeden çıkartılan milletvekili sayısını da artırmak... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T08:14+0300
2022-01-27T08:14+0300
politika
chp
anket
seçim
doğu
oy
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Altı ekip halinde faaliyetini sürdüren Doğu Masası’na ulaşan raporlar ve anketlere göre, 10 ay önce yüzde 1.8 ve 2.2 arasında olan partinin bölgedeki oy ortalaması 7.4’e ulaştı. CHP’nin bölgedeki örgütsel büyümesi (hem üyelikler hem sandık görevlileri) ise yüzde 13’e çıktı. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Hakkari’de ciddi bir oy artışı var. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Doğu Masası’na uluşan raporlarda, “Bölgede AK Parti seçmeninin bize daha fazla teveccüh gösterdiği noktasında bir kanaatimiz oluşmaya başladı. Bölgede Genel Başkanımıza ciddi bir teveccüh var. Bölgede de ciddi bir oy alacağı kanaatindeyiz” yorumları yapılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211103/chpde-secim-hazirligi-sandik-gorevlendirmeleri-simdiden-tamamlandi-1050447117.html
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chp, anket, seçim, doğu, oy

CHP 'Doğu Masası' anketi: Bölgedeki oylar arttı

08:14 27.01.2022
© AACHP amblemi-logo
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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CHP’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçmen ile doğrudan temas kurarak partiye olan ilgiyi artırmak, bölgeden çıkartılan milletvekili sayısını da artırmak amacıyla oluşturduğu Doğu Masası yaklaşık 10 ay önce çalışmalarına başladı.
Altı ekip halinde faaliyetini sürdüren Doğu Masası’na ulaşan raporlar ve anketlere göre, 10 ay önce yüzde 1.8 ve 2.2 arasında olan partinin bölgedeki oy ortalaması 7.4’e ulaştı. CHP’nin bölgedeki örgütsel büyümesi (hem üyelikler hem sandık görevlileri) ise yüzde 13’e çıktı. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Hakkari’de ciddi bir oy artışı var.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Doğu Masası’na uluşan raporlarda, “Bölgede AK Parti seçmeninin bize daha fazla teveccüh gösterdiği noktasında bir kanaatimiz oluşmaya başladı. Bölgede Genel Başkanımıza ciddi bir teveccüh var. Bölgede de ciddi bir oy alacağı kanaatindeyiz” yorumları yapılıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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