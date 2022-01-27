https://tr.sputniknews.com/20220127/chp-dogu-masasi-anketi-bolgedeki-oylar-artti-1053175086.html

CHP 'Doğu Masası' anketi: Bölgedeki oylar arttı

CHP 'Doğu Masası' anketi: Bölgedeki oylar arttı

CHP’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçmen ile doğrudan temas kurarak partiye olan ilgiyi artırmak, bölgeden çıkartılan milletvekili sayısını da artırmak... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T08:14+0300

2022-01-27T08:14+0300

2022-01-27T08:14+0300

politika

chp

anket

seçim

doğu

oy

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Altı ekip halinde faaliyetini sürdüren Doğu Masası’na ulaşan raporlar ve anketlere göre, 10 ay önce yüzde 1.8 ve 2.2 arasında olan partinin bölgedeki oy ortalaması 7.4’e ulaştı. CHP’nin bölgedeki örgütsel büyümesi (hem üyelikler hem sandık görevlileri) ise yüzde 13’e çıktı. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Van ve Hakkari’de ciddi bir oy artışı var. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Doğu Masası’na uluşan raporlarda, “Bölgede AK Parti seçmeninin bize daha fazla teveccüh gösterdiği noktasında bir kanaatimiz oluşmaya başladı. Bölgede Genel Başkanımıza ciddi bir teveccüh var. Bölgede de ciddi bir oy alacağı kanaatindeyiz” yorumları yapılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211103/chpde-secim-hazirligi-sandik-gorevlendirmeleri-simdiden-tamamlandi-1050447117.html

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