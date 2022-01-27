https://tr.sputniknews.com/20220127/dunya-saglik-orgutu-bu-yil-sputnik-v-asisini-tescilleyebilir-1053211908.html
Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl Sputnik V aşısını tescilleyebilir
Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl Sputnik V aşısını tescilleyebilir
DSÖ Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Sputnik V aşısının bu yıl içinde örgüt tarafından tescillenebileceğini duyurdu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:35+0300
2022-01-27T22:35+0300
2022-01-27T22:35+0300
koronavirüs
rusya
dünya sağlık örgütü (dsö)
tescil
koronavirüs aşısı
sputnik v
acil kullanım onayı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını bu yıl içinde tescilleyebileceklerini söyledi.Rossiya-24 televizyonuna konuşan Vujnovic, "Acil kullanım için önerilen aşılar listesine 10 aşı dahil edildi. Bu, aşıların şu anki pandemide olduğu gibi, sağlıkla ilgili acil durumlarda kullanıldıkları anlamına geliyor. Sputnik V dahil 16 aday daha beklemede" ifadelerini kullandı.Aşının bu listeye dahil edilmesi için, ilgili belgelerin hazırlanması gerektiğini anlatan Vujnovic, şöyle devam etti: "Bunlar sadece etkinlikle ilgili belgeler veya The Lancet’teki yazı değil. Bu, beş büyük modülü içeren tam genel teknik belge. Her şey plana göre ilerliyor ve bu planın, sürecin bu yıl içinde tamamlanmasına yardımcı olmasını umuyoruz."DSÖ yetkilisi, Rusya’da geliştirilen tüm aşılar içinde sadece Sputnik V’nin tescili için başvuruda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/uzmanlar-sputnik-vye-ovguler-yagdirdi-omicrona-karsi-yuksek-etkinlik-gosteriyor-1053182979.html
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rusya, dünya sağlık örgütü (dsö), tescil, koronavirüs aşısı, sputnik v, acil kullanım onayı
Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl Sputnik V aşısını tescilleyebilir
DSÖ Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Sputnik V aşısının bu yıl içinde örgüt tarafından tescillenebileceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını bu yıl içinde tescilleyebileceklerini söyledi.
Rossiya-24 televizyonuna konuşan Vujnovic, "Acil kullanım için önerilen aşılar listesine 10 aşı dahil edildi. Bu, aşıların şu anki pandemide olduğu gibi, sağlıkla ilgili acil durumlarda kullanıldıkları anlamına geliyor. Sputnik V dahil 16 aday daha beklemede" ifadelerini kullandı.
Aşının bu listeye dahil edilmesi için, ilgili belgelerin hazırlanması gerektiğini anlatan Vujnovic, şöyle devam etti: "Bunlar sadece etkinlikle ilgili belgeler veya The Lancet’teki yazı değil. Bu, beş büyük modülü içeren tam genel teknik belge. Her şey plana göre ilerliyor ve bu planın, sürecin bu yıl içinde tamamlanmasına yardımcı olmasını umuyoruz."
DSÖ yetkilisi, Rusya’da geliştirilen tüm aşılar içinde sadece Sputnik V’nin tescili için başvuruda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.