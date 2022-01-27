Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220127/fazil-say-sezen-aksunun-tepkilere-cevabi-avci-siirini-besteleyecek-sairinden-izin-aldim-1053189097.html
Fazıl Say, Sezen Aksu'nun tepkilere cevabı 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'
Fazıl Say, Sezen Aksu'nun tepkilere cevabı 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'
Sezen Aksu'nun Türkiye gündemine damga vuran 'Avcı' şiirini Fazıl Say besteleyecek. Sanatçı, Aksu'dan izin aldığını ve beste için çalışmaya başladığını... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:02+0300
2022-01-27T14:08+0300
sezen aksu
yaşam
fazıl say
izin
beste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103172/57/1031725746_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_253459b2b68c613d3b7a4b1bfab433d7.jpg
Fazıl Say, Sezen Aksu’nun tepkilere cevaben yazdığı ve bir günde 70’ten fazla dile çevrilen ‘Avcı’ adlı şiiri besteleyeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Say, "Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, Şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için" dedi.Say, "Sezen Aksu'nun en anlamlı şiiri" dediği sözlere yapacağı besteye 2023 için hazırladığı 'Kadın Şairler' adlı projesinde yer vereceğini de belirtti:
https://tr.sputniknews.com/20220127/ak-partili-bozdag-sanatiyla-gundeme-gelemeyen-fazil-say-chp-borazanligi-ile-gundem-oluyor-1053179004.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103172/57/1031725746_204:0:1404:900_1920x0_80_0_0_353681f3c2fa87f4506c60a82a7e7b91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sezen aksu, fazıl say, izin, beste

Fazıl Say, Sezen Aksu'nun tepkilere cevabı 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'

14:02 27.01.2022 (güncellendi: 14:08 27.01.2022)
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
Abone ol
Sezen Aksu'nun Türkiye gündemine damga vuran 'Avcı' şiirini Fazıl Say besteleyecek. Sanatçı, Aksu'dan izin aldığını ve beste için çalışmaya başladığını duyurdu.
Fazıl Say, Sezen Aksu’nun tepkilere cevaben yazdığı ve bir günde 70’ten fazla dile çevrilen ‘Avcı’ adlı şiiri besteleyeceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Say, "Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, Şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için" dedi.
Say, "Sezen Aksu'nun en anlamlı şiiri" dediği sözlere yapacağı besteye 2023 için hazırladığı 'Kadın Şairler' adlı projesinde yer vereceğini de belirtti:
"Bir 'kadın şairler' projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbette ki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri.. Çalışmaya."
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
TÜRKİYE
AK Partili Bozdağ: Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor
10:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce