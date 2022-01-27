Fazıl Say, Sezen Aksu'nun tepkilere cevabı 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'

"Bir 'kadın şairler' projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbette ki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri.. Çalışmaya."