https://tr.sputniknews.com/20220127/galatasaray-oyuncusu-mohamedin-yerine-sinava-giren-arkadasina-misirda-gozalti-1053186366.html

Galatasaray oyuncusu Mohamed'in yerine sınava giren arkadaşına Mısır'da gözaltı

Galatasaray oyuncusu Mohamed'in yerine sınava giren arkadaşına Mısır'da gözaltı

Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in yerine 3 sınava giren arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T13:12+0300

2022-01-27T13:12+0300

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galatasaray

spor

mısır

gözaltı

mostafa mohamed

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Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.Mısır Başsavcılığı'nın, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.Ne olmuştu?Mısır'ın Giza kentinde yer alan bir eğitim enstitüsünde 24 Ocak'ta Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin ünlü futbolcunun yerine sınavlara girdiği söylentileri yerel medyaya yansımıştı.Söylentilerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan sanık, "Mostafa Mohamed ülkemizi temsil ediyor. Geleceği konusunda yardım etmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210831/galatasaray-mostafa-mohamed-icin-bordeauxla-anlasti-1048477262.html

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