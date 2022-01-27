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Galatasaray oyuncusu Mohamed'in yerine sınava giren arkadaşına Mısır'da gözaltı
Galatasaray oyuncusu Mohamed'in yerine sınava giren arkadaşına Mısır'da gözaltı
Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in yerine 3 sınava giren arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:12+0300
2022-01-27T13:19+0300
galatasaray
spor
mısır
gözaltı
mostafa mohamed
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Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.Mısır Başsavcılığı'nın, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.Ne olmuştu?Mısır'ın Giza kentinde yer alan bir eğitim enstitüsünde 24 Ocak'ta Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin ünlü futbolcunun yerine sınavlara girdiği söylentileri yerel medyaya yansımıştı.Söylentilerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan sanık, "Mostafa Mohamed ülkemizi temsil ediyor. Geleceği konusunda yardım etmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/galatasaray-mostafa-mohamed-icin-bordeauxla-anlasti-1048477262.html
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galatasaray, mısır, gözaltı, mostafa mohamed

Galatasaray oyuncusu Mohamed'in yerine sınava giren arkadaşına Mısır'da gözaltı

13:12 27.01.2022 (güncellendi: 13:19 27.01.2022)
© AAMostafa Mohamed
Mostafa Mohamed - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in yerine 3 sınava giren arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.
Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.
İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.
Mısır Başsavcılığı'nın, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Mısır'ın Giza kentinde yer alan bir eğitim enstitüsünde 24 Ocak'ta Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin ünlü futbolcunun yerine sınavlara girdiği söylentileri yerel medyaya yansımıştı.
Söylentilerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan sanık, "Mostafa Mohamed ülkemizi temsil ediyor. Geleceği konusunda yardım etmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.
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