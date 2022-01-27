https://tr.sputniknews.com/20220127/koronavirus-salgini-tek-gecelik-iliskileri-bitirdi-ucuk-fantezileri-arttirdi-1053204563.html

'Koronavirüs salgını tek gecelik ilişkileri bitirdi, uçuk fantezileri arttırdı'

'Koronavirüs salgını tek gecelik ilişkileri bitirdi, uçuk fantezileri arttırdı'

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin yayınladığı araştırma sonuçları ve analizlere göre koronavirüs salgınının cinsel aktiviteler üzerinde yarattığı etkiler... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T18:57+0300

2022-01-27T18:57+0300

2022-01-27T18:57+0300

yaşam

seks

cinsel hayat

salgın

koronavirüs

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İngiltere'de 1990'dan beri her 10 yılda bir gerçekleştirilen çok büyük ölçekli bir çalışma olan Ulusal Cinsel Tutumlar ve Yaşam Tarzları Araştırması'na göre (Natsal) 2020'de dört hafta içinde yeni bir cinsel partner bildiren cinsel açıdan aktif kişilerin sayısında yüzde 8'den yüzde 4'e olmak üzere yarı yarıya bir düşüş kaydedildi. Bunun gerekçesinin salgının başladığı dönem olması ve insanların bir araya gelmesinin yasaklanması olduğu belirtildi. Guardian'ın haberine göre araştırmacılar gelen yanıtları başlıca dört gruba ayırdı. Bu gruplar, ilişkisi olmayan ve seks yapmayanlar, ilişkisi olmayan ve seks yapanlar, ilişkisi olan ve ayrı yaşayanlar, son olarak da ilişkisi olan ve birlikte yaşayanlar olarak sıralandı.Yanıtlar derinlemesine incelendiğinde, karantinadan sonraki ilk dört ay içinde herhangi bir fiziksel temasa sahip olma olasılığı en yüksek olanların (büyük olasılıkla cinsel ilişkiye girmiş, büyük olasılıkla haftada birkaç kez veya her gün seks yapmış, büyük olasılıkla seks oyuncakları almış ve büyük olasılıkla salgın sırasında daha iyi bir cinsel yaşama sahip olduğunu bildirmiş olanların), seks yapanlar ancak herhangi bir ilişkisi olmayanlar grubu olduğu ortaya çıktı. Özetle, bekar insanlar arasında cinsel aktiviteler azalmazken; ilişkilerin hızında bir yavaşlama görüldü.Söz konusu durum, kısa süre önce boşanan 48 yaşındaki Marie'nin karantina deneyimiyle benzerlikler taşıyor:Peki bekarlar, tek gecelik ilişki deneyimlemek istediğinde nereye gidiyor? Görünen o ki barlara değil.Edinburgh'tan 27 yaşındaki Jess, "Şimdiye kadar hiç, bir akşam dışarı çıkıp sadece dışarı çıktığım biriyle birlikte olduğumu düşünmüyorum. Biri başka bir gruptan birini tanıyor, iki grup birleşiyor, ve yeni birilerini bu şekilde tanıyorsun. Yeni tanıştığın biriyle, daha fazla uzatmak istemediğini bilerek, bir arkadaşınla yapmayacağın şekilde yatabiliyorsun" diyor.Keane'nin Instagram ordusundaki bir kadın üye, “Bugünlerde gerçek hayatta birileriyle tesadüfen karşılaşmak çok nadir. Ayrıca flört uygulamaları, annelerin düşündüğü gibi tek gecelik ilişkileri kolaylaştırmıyor" diyor. Geçen yaz uzmanlar, koronavirüs aşılarının yaygınlaşması ve tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte tek gecelik ilişkilerin patlama yapmasını bekliyordu ancak bu gerçek olmadı. Seks oyuncağı şirketi Hot Octopuss'un kurucularından Julia Margo, "İnsanlar 'aşk yazından' bahsettiğinde, seks oyuncağı endüstrisinden biri "Hayır, olacak şey bu değil' demişti. Seks oyuncakları yapıyorsanız, insanların onları nasıl kullandığını ve nasıl seks yaptıklarını anlamalısınız, çünkü insanların ne satın alacağını bu belirler" diyor.Margo'ya göre salgının başlangıcından sonraki aylarda insanların satın alma eğiliminin değişimine bakarak sokağa çıkma kısıtlamalarının yayılmasını takip etmek mümkün: Salgın sırasında insanlar ayrıca ağır kayıplar da yaşadı. Kimisi ailesinden yakınlarını, kimisi arkadaşlarını virüs nedeniyle kaybetti. Seks oyuncakları endüstrisi bunun fiziksel yakınlık ve duygusal dünyada ne anlama geldiğine de odaklandı. Buna göre evlilik istatistiklerinde aşka dair kısıtlamaları geciktiren ve okunması zor olan bir carpe diem yaklaşımı henüz yansımış değil. Bunun özellikle de salgından önce evlenmek isteyen birçok çiftin hala yeniden rezervasyon yapma şansı olmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yakınlaşmaların zorlaştığı bir ortamda insanlar ayrıca yeni deneyimlere daha açık hale geldi. Buna ilişkin Margo, "Kuşkusuz, insanlar ilgilendikleri şeyler konusunda daha deneysel hale geldiler, daha fazla özel ilişkiler kurdular ve bu ilişkiler içinde daha maceracı oldular. Pek çok insan tek gecelik ilişkilerde seksi 'vanilya' olarak tanımlar, yani henüz tanımadığınız veya güvenmediğiniz birinden olağan dışı bir şey istemek zordur. Bazıları tesadüfi cinsel ilişkilerdeki düşüşün yeni bir çekingenlik veya cinsel ahlaklılık çağına işaret edebileceğini düşünüyor, ancak bunun tam tersi doğru gibi görünüyor" diyor.Margo'ya göre eskiden insanları cinsel ilgilerine göre kategorize etmek daha kolaydı:Salgın sırasında cinsel olarak aktif olan insanlardan birçoğunun gizli arzuları keşfetmek için daha fazla zamanı oldu. Dışarıdaki yoğun kaygılar arasında seks, bir rahatlık sağladı. Diğer sosyal kimlikler sarsılırken, cinsel yaşamlara daha fazla yük bindi. Sonuç olarak insanların zihninde şöyle bir fikir vardı: 'Eğer fiziksel temas tehlikelerle dolu olacaksa, seksin buna değecek kadar iyi olması gerekir, onu tek gecelik bir ilişkide harcamak istemezsiniz.'Natsal'ın son araştırmasına göre ülkedeki her üç kişiden biri salgın süresince cinsel olarak aktif değildi ve tek gecelik ilişkilerin sayısını azaltan grubun bir parçası oldular. Relate/eHarmony anketi sonuçlarına göre, bekar insanların yüzde 39'u salgından 'hayalindeki kişiyle' tanışma arayışıyla, yüzde 24'ünün ise 'daha fazla zaman kaybetmek istememe' hissiyle çıktı. Ancak bu kararlılık ve kendinden eminliğe karşın, aylarca süren sosyal mesafenin ardından katılımcıların yüzde 25'i 'pratikten düştüğünü', yüzde 13'ü ise 'yakın olmaya hazır değilim' cevabı verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220102/koronavirus-tedbirleri-ihlalinden-polis-baskini-yeni-yila-50-kisilik-grup-seks-partisiyle-girdiler-1052320609.html

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seks, cinsel hayat, salgın, koronavirüs