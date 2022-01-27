https://tr.sputniknews.com/20220127/rus-karadeniz-filosundan-genis-capli-tatbikat-1053173662.html
Rus Karadeniz Filosu'ndan geniş çaplı tatbikat
Rus Karadeniz Filosu'ndan geniş çaplı tatbikat
Rusya Karadeniz Filosu, birkaç gemi birliğinin katılımıyla büyük deniz tatbikatının başlatıldığını duyurdu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T05:08+0300
2022-01-27T05:08+0300
2022-01-27T05:08+0300
savunma
karadeniz
tatbikat
rusya karadeniz filosu
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Rusya Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikata, farklı birim ve birliklere ait firkateynler, devriye gemileri, küçük füze gemileri ve füze botları, çıkarma gemileri, küçük anti-denizaltı gemileri ile mayın tarama gemileri olmak üzere 20’den fazla savaş gemisi katılıyor.Gemilerin Sivastopol ve Novorossiysk’teki üslerinden çıkarak Karadeniz’de belirlenen bölge yönünde geçişe başladığı belirtilen açıklamada, “Geçiş sırasında, savaş gemileri, iletişimin organizasyonu, yoğun trafik alanlarında güvenli manevra ve denizde hava savunmasının organizasyonu ile ilgili bir dizi tatbikat ve çalışma yapacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce, Rusya Deniz Kuvvetleri’nin 2022 Tatbikat Planına uygun olarak, Rus filolarının tüm sorumluluk alanlarında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov’un liderliğinde bir dizi deniz tatbikatının yapılacağı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/rus-donanmasindan-en-az-140-geminin-katilimiyla-bir-dizi-tatbikat-1052948323.html
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karadeniz, tatbikat, rusya karadeniz filosu
Rus Karadeniz Filosu'ndan geniş çaplı tatbikat
Rusya Karadeniz Filosu, birkaç gemi birliğinin katılımıyla büyük deniz tatbikatının başlatıldığını duyurdu.
Rusya Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikata, farklı birim ve birliklere ait firkateynler, devriye gemileri, küçük füze gemileri ve füze botları, çıkarma gemileri, küçük anti-denizaltı gemileri ile mayın tarama gemileri olmak üzere 20’den fazla savaş gemisi katılıyor.
Gemilerin Sivastopol ve Novorossiysk’teki üslerinden çıkarak Karadeniz’de belirlenen bölge yönünde geçişe başladığı belirtilen açıklamada, “Geçiş sırasında, savaş gemileri, iletişimin organizasyonu, yoğun trafik alanlarında güvenli manevra ve denizde hava savunmasının organizasyonu ile ilgili bir dizi tatbikat ve çalışma yapacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce, Rusya Deniz Kuvvetleri’nin 2022 Tatbikat Planına uygun olarak, Rus filolarının tüm sorumluluk alanlarında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov’un liderliğinde bir dizi deniz tatbikatının yapılacağı bildirilmişti.