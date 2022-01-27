https://tr.sputniknews.com/20220127/spotify-neil-youngin-ya-ben-ya-o-resti-karsisinda-tercihini-yapti-1053179218.html

Spotify, Neil Young'ın 'ya ben ya o' resti karşısında tercihini yaptı

Spotify, Neil Young'ın 'ya ben ya o' resti karşısında tercihini yaptı

Neil Young'ın 'ya Kovid'le ilgili komplo teorileri, aşıyla ilgili dezenformasyon yayan Joe Rogan'ın podcastını kaldırırsınız ya da size müziğimi çaldırmam'... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T11:00+0300

2022-01-27T11:00+0300

2022-01-27T11:26+0300

koronavirüs

neil young

spotify

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"Spotify kullanıcılarının dünyanın tüm müzik ve ses içeriğine erişmesini istiyoruz. Neil'in müziğini Spotify'dan kaldırma kararından dolayı üzgünüz, ancak onu yakında tekrar ağırlamayı umuyoruz" açıklamasını yapan müzik akış servisi, Kovid ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için 'ayrıntılı içerik politikalarına' sahip olduklarını ve pandeminin başından beri bu politikalar kapsamında toplam 20 bin podcast bölümünü kaldırdığını söyledi. 1963'ten beri folk-rock müziğin içindeki 76 yaşındaki Neil Young, pazartesi günü yayımladığı, daha sonra sildiği açık mektupta, 2020'de podcast yayını için Joe Rogan ile milyonlarca dolarlık anlaşma yapan Spotify'a ültimatom vermişti.Rogan'ın 'aşılar hakkında yanlış bilgi yaymasını' sağlayan platformu 'dezenformasyona inananların ölümüne neden olma potansiyeliyle' suçlayan rock efsanesi, "Joe Rogan'ın podcastinden yayılan aşıyla ilgili yanlış bilgilerin icabına bakmazsanız müziğimi kaybederseniz" demişti."Ya Rogan ya da Young'a sahip olabilirsiniz. Her ikisine birden değil” vurgusunu yapan Young, Lookout menajerlikteki temsilcilerinden ve müziğinin yayın haklarını elinde bulunduran Warner Bros.'dan platforma 'müziğinin kullanılabilirliğini aktif olarak iptal ettiğini' bildirmelerini istemişti. Young, dün yaptığı açıklamada, Spotify'ın Rogan'ın podcastını kaldırmasını talep eden 200 doktorun yazdığı bir mektuptan bahsederek dezenformasyon suçlamasında ısrar etti. Plak şirketine 'tüm müziğini Spotify'dan çekme kararında yanında durduğu için' teşekkür eden Young, diğer müzisyenleri de aynısını yapmaya teşvik etti. Web sitesinde de "Spotify, hayatı tehdit eden Kovid yanlış bilgilerinin evi haline geldi" ithamında bulunarak "Para için yalan satıyorlar" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

neil young, spotify