Tanju Çolak'tan Torrent'e: Burayı Barcelona ile karıştırmış, biri acil uyarmalı

“Bu hocalarımızın genel yapıları itibarıyla kendilerinden başka ve kendilerinden sonra gelecek hiçbir antrenöre el vermedikleri gibi özeleştiri kabiliyetlerini de kaybetmişler. Hep; ‘ben yaparım, ben bilirim’ derseniz yeniliklere odaklanamazsınız. Futbol bu kategorilerde sonuç oyunudur. İstatistikler yalan söylemez. Futbolun doğasında kaybederseniz koltuğunuzu da kaybedersiniz. Bu hocaların en büyük avantajları büyük kulüplerde büyük oyuncularla çalışmalarıydı. Son zamanlarda yaptıkları transferler ve oynattıkları oyun düzenleri, oyunu ve oyuncuyu geliştiremedi. Bir teknik adamın oyuna katkısı Mourinho olsanız bile yüzde 30. İşte o yüzden; ‘Futbol iyi oyuncularla oynanır' demiş, Cruyf. Sizi bir yerlere iyi oyuncular getirdi, bunu inkar edemezsiniz. Yeni hocalardan da 3-5 isim var tabii ama futbolcuları iyi olan Alanyaspor, Konyaspor, Karagümrük takımlarına kim gitse iyi sonuç alıyorlar. Bu hocadan değil, oyuncudan kaynaklı.”