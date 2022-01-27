https://tr.sputniknews.com/20220127/uzmanlar-ne-tur-sebzelerin-kanser-riskini-artiracagini-acikladi-1053170200.html

Uzmanlar, ne tür sebzelerin kanser riskini artıracağını açıkladı

Uzmanlar, ne tür sebzelerin kanser riskini artıracağını açıkladı

Nişasta içermeyen konserve sebzelerin onkolojik hastalıkların oluşması riskini artırabileceği belirtildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T00:40+0300

2022-01-27T00:40+0300

2022-01-27T00:40+0300

yaşam

kanser

sebze

araştırma

nişasta

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Dünya Kanser Araştırma Vakfı’ndan araştırmacıları kaynak gösteren Daily Express’e göre, nişasta içermeyen konserve sebzeler kanser riskini artırabilir.Gıda ürünlerinin bozulma hızını yavaşlatmanın yanı sıra besin değerleri ve tatlarının korunması için konserve yapılıyor. Bunların gerçekleşmesi için de tuzun yanı sıra asitler ekleniyor.Yüksek tuz miktarı ise mide duvarını koruyan zarın viskozitesini değiştiriyor, ayrıca nitroso grubu bileşiklerinin üretimini artırıyor. Tuzun fazla tüketilmesi birincil hücre hasarına ve bunun neticesinde de onkolojik rahatsızlıklara yol açıyor.Mide zarının epitelinden kaynaklanan kötü huylu bir tümör olan mide kanseri, herhangi bir yerde gelişebilir ve başta yemek borusu, akciğer ve karaciğer olmak üzere diğer organlara yayılabilir.Beslenme, çevresel durum ve sigara kullanımının yanı sıra bulaşıcı ve genetik etmenler de mide kanserinin oluşumunda etkili faktörler arasında yer alıyor.Mide kanserinde erken evrelerde dispepsi, iştahsızlık gibi spesifik olmayan semptomlarla açıklanmamış klinik belirtiler görülüyor. Diğer belirtiler arasında ise asteni, et yemeklerine karşı isteksizlik, anemi, kilo kaybı mevcut. Sonraki aşamalarda ise epigastriumda ağrı, kusma ve tümör kaynaklı kanamalar görülebiliyor.

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2022

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kanser, sebze, araştırma, nişasta