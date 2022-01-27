Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220127/uzmanlar-ne-tur-sebzelerin-kanser-riskini-artiracagini-acikladi-1053170200.html
Uzmanlar, ne tür sebzelerin kanser riskini artıracağını açıkladı
Uzmanlar, ne tür sebzelerin kanser riskini artıracağını açıkladı
Nişasta içermeyen konserve sebzelerin onkolojik hastalıkların oluşması riskini artırabileceği belirtildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:40+0300
2022-01-27T00:40+0300
yaşam
kanser
sebze
araştırma
nişasta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051751491_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_299a70261f0c4afd5f214aa46ba269ff.jpg
Dünya Kanser Araştırma Vakfı’ndan araştırmacıları kaynak gösteren Daily Express’e göre, nişasta içermeyen konserve sebzeler kanser riskini artırabilir.Gıda ürünlerinin bozulma hızını yavaşlatmanın yanı sıra besin değerleri ve tatlarının korunması için konserve yapılıyor. Bunların gerçekleşmesi için de tuzun yanı sıra asitler ekleniyor.Yüksek tuz miktarı ise mide duvarını koruyan zarın viskozitesini değiştiriyor, ayrıca nitroso grubu bileşiklerinin üretimini artırıyor. Tuzun fazla tüketilmesi birincil hücre hasarına ve bunun neticesinde de onkolojik rahatsızlıklara yol açıyor.Mide zarının epitelinden kaynaklanan kötü huylu bir tümör olan mide kanseri, herhangi bir yerde gelişebilir ve başta yemek borusu, akciğer ve karaciğer olmak üzere diğer organlara yayılabilir.Beslenme, çevresel durum ve sigara kullanımının yanı sıra bulaşıcı ve genetik etmenler de mide kanserinin oluşumunda etkili faktörler arasında yer alıyor.Mide kanserinde erken evrelerde dispepsi, iştahsızlık gibi spesifik olmayan semptomlarla açıklanmamış klinik belirtiler görülüyor. Diğer belirtiler arasında ise asteni, et yemeklerine karşı isteksizlik, anemi, kilo kaybı mevcut. Sonraki aşamalarda ise epigastriumda ağrı, kusma ve tümör kaynaklı kanamalar görülebiliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051751491_56:0:896:630_1920x0_80_0_0_928c7ebc6c76a8e385480d89e57a52aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanser, sebze, araştırma, nişasta

Uzmanlar, ne tür sebzelerin kanser riskini artıracağını açıkladı

00:40 27.01.2022
© AATogay, orkestra için pazardan sebze seçerken insanların şaşkın bakışlarına maruz kaldığını anlattı.
Togay, orkestra için pazardan sebze seçerken insanların şaşkın bakışlarına maruz kaldığını anlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
Abone ol
Nişasta içermeyen konserve sebzelerin onkolojik hastalıkların oluşması riskini artırabileceği belirtildi.
Dünya Kanser Araştırma Vakfı’ndan araştırmacıları kaynak gösteren Daily Express’e göre, nişasta içermeyen konserve sebzeler kanser riskini artırabilir.
Gıda ürünlerinin bozulma hızını yavaşlatmanın yanı sıra besin değerleri ve tatlarının korunması için konserve yapılıyor. Bunların gerçekleşmesi için de tuzun yanı sıra asitler ekleniyor.
Yüksek tuz miktarı ise mide duvarını koruyan zarın viskozitesini değiştiriyor, ayrıca nitroso grubu bileşiklerinin üretimini artırıyor. Tuzun fazla tüketilmesi birincil hücre hasarına ve bunun neticesinde de onkolojik rahatsızlıklara yol açıyor.
Mide zarının epitelinden kaynaklanan kötü huylu bir tümör olan mide kanseri, herhangi bir yerde gelişebilir ve başta yemek borusu, akciğer ve karaciğer olmak üzere diğer organlara yayılabilir.
Beslenme, çevresel durum ve sigara kullanımının yanı sıra bulaşıcı ve genetik etmenler de mide kanserinin oluşumunda etkili faktörler arasında yer alıyor.
Mide kanserinde erken evrelerde dispepsi, iştahsızlık gibi spesifik olmayan semptomlarla açıklanmamış klinik belirtiler görülüyor. Diğer belirtiler arasında ise asteni, et yemeklerine karşı isteksizlik, anemi, kilo kaybı mevcut. Sonraki aşamalarda ise epigastriumda ağrı, kusma ve tümör kaynaklı kanamalar görülebiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce