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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/abd-ukraynaya-m141-bdm-roketatarlari-gonderdi-1053219511.html
'ABD, Ukrayna'ya M141 BDM roketatarları gönderdi'
'ABD, Ukrayna'ya M141 BDM roketatarları gönderdi'
Batı medyası, ABD’nin Ukrayna’ya, korunan hedefleri kısa mesafeden yok etmek için tasarlanan M141 Bunker Defeat Munition (BDM) roketatarları gönderdiğini... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T04:38+0300
2022-01-28T04:38+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
roketatar
m141 bdm
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The Drive’ın haberine göre M141 BDM, beton tahkimatı ve topraktan yapılma engelleri yıkma yeteneğine sahip 83 milimetre güdümsüz roketle donatılmış tek atışlık bir fırlatma aracı.Saldırı amaçlı M141 BDM’nin, Mk153 Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW) roketatarın türevi olduğu anımsatılan haberde, ilkinde, ikinciden farklı olarak, 250 metreye varan etkili atış menziline sahip patlayıcı mühimmatın kullanıldığı kaydedildi.M141 BDM’in, eski M72 Light Anti-Tank (LAW) tanksavar tek kullanımlık roketatarın modern versiyonunu anımsattığını yazan The Drive, Ukrayna’ya sağlanan silahın, şehir içi çatışmalarda zırhlı araçlara karşı ve yollarda pusu kurmak için kullanılabileceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/beyaz-saray-almanyanin-ukraynaya-silah-tedarik-etmeyi-reddetmesi-beraberligimizi-zayiflatmaz-1053214880.html
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abd, ukrayna, roketatar, m141 bdm

'ABD, Ukrayna'ya M141 BDM roketatarları gönderdi'

04:38 28.01.2022
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Batı medyası, ABD’nin Ukrayna’ya, korunan hedefleri kısa mesafeden yok etmek için tasarlanan M141 Bunker Defeat Munition (BDM) roketatarları gönderdiğini duyurdu.
The Drive’ın haberine göre M141 BDM, beton tahkimatı ve topraktan yapılma engelleri yıkma yeteneğine sahip 83 milimetre güdümsüz roketle donatılmış tek atışlık bir fırlatma aracı.
Saldırı amaçlı M141 BDM’nin, Mk153 Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW) roketatarın türevi olduğu anımsatılan haberde, ilkinde, ikinciden farklı olarak, 250 metreye varan etkili atış menziline sahip patlayıcı mühimmatın kullanıldığı kaydedildi.
M141 BDM’in, eski M72 Light Anti-Tank (LAW) tanksavar tek kullanımlık roketatarın modern versiyonunu anımsattığını yazan The Drive, Ukrayna’ya sağlanan silahın, şehir içi çatışmalarda zırhlı araçlara karşı ve yollarda pusu kurmak için kullanılabileceğini kaydetti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddetmesi beraberliğimizi zayıflatmaz
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