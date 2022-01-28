https://tr.sputniknews.com/20220128/beyaz-saray-almanyanin-ukraynaya-silah-tedarik-etmeyi-reddetmesi-beraberligimizi-zayiflatmaz-1053214880.html
Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddetmesi beraberliğimizi zayıflatmaz
Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddetmesi beraberliğimizi zayıflatmaz
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Almanya'nın gerilimi tırmandıracağı endişesiyle Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddetmesinin, 'müttefikler arasındaki beraberliği... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:13+0300
2022-01-28T00:13+0300
2022-01-28T00:13+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
almanya
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jen psaki
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmeme yönünde aldığı kararı değerlendirdi.Psaki, "Bizim görüşümüz, beraberliğin özdeş olmak anlamına gelmediği ve farklı ülkelerin sahip olduğu bir dizi kapasite, kabiliyet, yasal yetkinin olduğu ve en önemlisi, kavgacı retoriğe, asker yığılmasına ve Rusya'nın egemen ülke Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşı birlik olmaktır" ifadelerini kullandı.Sözcü, Berlin'i diğer Avrupa ülkeleri gibi bu çabalara çoğu kez destek verdiğini belirtti.Geçen hafta cumartesi günü Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'i, Scholz hükümetinin Ukrayna'ya silah tedariğini reddetmesinden ötürü duyduğu 'hayal kırıklığını' ifade etmek üzere çağırmıştı.Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise, "Gerginliği azaltmak için her şeyi yapmalıyız. Bu noktada şu anda silah teslimatı yardımcı olmaz, Alman hükümetinde bu konuda görüş birliği var" açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kiev-belediye-baskani-klicko-almanyanin-5-bin-migfer-gonderme-karari-bir-saka-olmali-1053210811.html
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Beyaz Saray: Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddetmesi beraberliğimizi zayıflatmaz
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Almanya'nın gerilimi tırmandıracağı endişesiyle Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi reddetmesinin, 'müttefikler arasındaki beraberliği zayıflatmayacağını' söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmeme yönünde aldığı kararı değerlendirdi.
Psaki, "Bizim görüşümüz, beraberliğin özdeş olmak anlamına gelmediği ve farklı ülkelerin sahip olduğu bir dizi kapasite, kabiliyet, yasal yetkinin olduğu ve en önemlisi, kavgacı retoriğe, asker yığılmasına ve Rusya'nın egemen ülke Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşı birlik olmaktır" ifadelerini kullandı.
Sözcü, Berlin'i diğer Avrupa ülkeleri gibi bu çabalara çoğu kez destek verdiğini belirtti.
Geçen hafta cumartesi günü Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'i, Scholz hükümetinin Ukrayna'ya silah tedariğini reddetmesinden ötürü duyduğu 'hayal kırıklığını' ifade etmek üzere çağırmıştı.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise, "Gerginliği azaltmak için her şeyi yapmalıyız. Bu noktada şu anda silah teslimatı yardımcı olmaz, Alman hükümetinde bu konuda görüş birliği var" açıklamasını yapmıştı.