https://tr.sputniknews.com/20220128/ap-milletvekili-mariani-abd-ve-nato-rusyanin-ukraynaya-saldiracagi-soylentilerini-besliyor-1053219737.html
AP milletvekili Mariani: ABD ve NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı söylentilerini besliyor
AP milletvekili Mariani: ABD ve NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı söylentilerini besliyor
Fransız sağcı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Thierry Mariani, ABD ve NATO’yu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönünde gerçeği yansıtmayan... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T05:05+0300
2022-01-28T05:05+0300
2022-01-28T05:05+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
nato
avrupa parlamentosu
thierry mariani
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AP milletvekili Thierry Mariani, ABD ve NATO'nun, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönünde gerçeği yansıtmayan söylentiler yaydığını belirtti.“Aslında Rusya’yla savaş tehdidi olmadığına içtenlikle inanıyorum” diyen Mariani, açıklamasında Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında tatbikat yapacağını önceden bildirdiğini kaydetti.‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili histeriyi en iyi şekilde, ‘Kırım’ın bir daha Ukrayna’ya geri dönmeyeceğini’ söyleyen Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach’ın istifasının sergilediğini söyleyen Mariani, “Neden? Hindistan ziyareti sırasında, söylememesi gereken şeyi, yani savaş tehdidinin absürt olduğunu söylediği için mi?” dedi.Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki söylentileri 'inanılmaz' olarak nitelendiren Fransız siyasetçi, NATO ve ABD’nin, Afganistan’daki başarısızlığını telafi etmek için Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı söylentisini körüklediğini söyledi.Avrupa’nın bugüne kadar Ukrayna’ya 17 milyar euro harcadığını anımsatan Mariani, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı söylentilerinin Kiev’in çıkarına olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/avrupa-birliginden-rusyaya-her-yaptirim-secenegi-masada-tehdidi-1053216190.html
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AP milletvekili Mariani: ABD ve NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı söylentilerini besliyor
Fransız sağcı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Thierry Mariani, ABD ve NATO’yu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönünde gerçeği yansıtmayan söylentileri aktif biçimde beslemekle suçladı.
AP milletvekili Thierry Mariani, ABD ve NATO'nun, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönünde gerçeği yansıtmayan söylentiler yaydığını belirtti.
“Aslında Rusya’yla savaş tehdidi olmadığına içtenlikle inanıyorum” diyen Mariani, açıklamasında Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında tatbikat yapacağını önceden bildirdiğini kaydetti.
‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili histeriyi en iyi şekilde, ‘Kırım’ın bir daha Ukrayna’ya geri dönmeyeceğini’ söyleyen Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach’ın istifasının sergilediğini söyleyen Mariani, “Neden? Hindistan ziyareti sırasında, söylememesi gereken şeyi, yani savaş tehdidinin absürt olduğunu söylediği için mi?” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı yönündeki söylentileri 'inanılmaz' olarak nitelendiren Fransız siyasetçi, NATO ve ABD’nin, Afganistan’daki başarısızlığını telafi etmek için Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı söylentisini körüklediğini söyledi.
Avrupa’nın bugüne kadar Ukrayna’ya 17 milyar euro harcadığını anımsatan Mariani, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı söylentilerinin Kiev’in çıkarına olduğunu kaydetti.