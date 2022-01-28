Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/avrupa-birliginden-rusyaya-her-yaptirim-secenegi-masada-tehdidi-1053216190.html
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 'Her yaptırım seçeneği masada' tehdidi
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 'Her yaptırım seçeneği masada' tehdidi
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı Kuzey Akım-2 projesinin iptali dahil 'her seçeneğin masada olduğu' tehdidinde bulundu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:45+0300
2022-01-28T00:45+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa birliği
ursula von der leyen
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101325/40/1013254008_0:168:3093:1907_1920x0_80_0_0_2f55ab60255e73913ee38c66c5826637.jpg
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, CNN International televizyonunda Christine Amanpour'a röportaj verdi.Amanpour'un Rusya'nın 'Ukrayna'ya saldıracağı' iddialarını sorması üzerine von der Leyen, "Çok açık olmak istiyorum. Hiçbir şey masadan kalkmış değil. Her seçenek masada" yanıtını verdi.AB Komisyonu'nun, teknoloji, ekonomi ve finans alanlarındaki yaptırımları tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olduğunu kaydeden von der Leyen, "Biz de bunu yapıyoruz ve bu her şeyi içeriyor. Merdivenin en tepesindeki yaptırımlarla başlayacağız ve çok netiz ki; Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının Rusya için çok büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.Von der Leyen, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kritik bir durumda hiç olmamıştık. Dolayısıyla her seçenek masada" ifadelerini kullandı.AB'nin Moskova'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu dile getiren von der Leyen, "Dolayısıyla rakamlar, size güçlü bir kozumuz olduğunu ve Rusya için Ukrayna'ya saldırmasının çok acı verici olacağını söylüyor" iddisında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220127/medvedev-nato-ile-dogrudan-catisma-felaket-olur-1053212023.html
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101325/40/1013254008_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_129f7966e951f96d81aa2dba806ebc09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 'Her yaptırım seçeneği masada' tehdidi

00:45 28.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya ve Avrupa Birliği bayrakları
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı Kuzey Akım-2 projesinin iptali dahil 'her seçeneğin masada olduğu' tehdidinde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, CNN International televizyonunda Christine Amanpour'a röportaj verdi.
Amanpour'un Rusya'nın 'Ukrayna'ya saldıracağı' iddialarını sorması üzerine von der Leyen, "Çok açık olmak istiyorum. Hiçbir şey masadan kalkmış değil. Her seçenek masada" yanıtını verdi.
AB Komisyonu'nun, teknoloji, ekonomi ve finans alanlarındaki yaptırımları tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olduğunu kaydeden von der Leyen, "Biz de bunu yapıyoruz ve bu her şeyi içeriyor. Merdivenin en tepesindeki yaptırımlarla başlayacağız ve çok netiz ki; Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının Rusya için çok büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.
Von der Leyen, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kritik bir durumda hiç olmamıştık. Dolayısıyla her seçenek masada" ifadelerini kullandı.
AB'nin Moskova'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu dile getiren von der Leyen, "Dolayısıyla rakamlar, size güçlü bir kozumuz olduğunu ve Rusya için Ukrayna'ya saldırmasının çok acı verici olacağını söylüyor" iddisında bulundu.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
DÜNYA
Medvedev: NATO ile doğrudan çatışma felaket olur
Dün, 22:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce