https://tr.sputniknews.com/20220128/avrupa-birliginden-rusyaya-her-yaptirim-secenegi-masada-tehdidi-1053216190.html
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 'Her yaptırım seçeneği masada' tehdidi
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 'Her yaptırım seçeneği masada' tehdidi
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı Kuzey Akım-2 projesinin iptali dahil 'her seçeneğin masada olduğu' tehdidinde bulundu. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T00:45+0300
2022-01-28T00:45+0300
2022-01-28T00:45+0300
ukrayna krizi
rusya
avrupa birliği
ursula von der leyen
yaptırım
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, CNN International televizyonunda Christine Amanpour'a röportaj verdi.Amanpour'un Rusya'nın 'Ukrayna'ya saldıracağı' iddialarını sorması üzerine von der Leyen, "Çok açık olmak istiyorum. Hiçbir şey masadan kalkmış değil. Her seçenek masada" yanıtını verdi.AB Komisyonu'nun, teknoloji, ekonomi ve finans alanlarındaki yaptırımları tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olduğunu kaydeden von der Leyen, "Biz de bunu yapıyoruz ve bu her şeyi içeriyor. Merdivenin en tepesindeki yaptırımlarla başlayacağız ve çok netiz ki; Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının Rusya için çok büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.Von der Leyen, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kritik bir durumda hiç olmamıştık. Dolayısıyla her seçenek masada" ifadelerini kullandı.AB'nin Moskova'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu dile getiren von der Leyen, "Dolayısıyla rakamlar, size güçlü bir kozumuz olduğunu ve Rusya için Ukrayna'ya saldırmasının çok acı verici olacağını söylüyor" iddisında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220127/medvedev-nato-ile-dogrudan-catisma-felaket-olur-1053212023.html
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rusya, avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 'Her yaptırım seçeneği masada' tehdidi
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı Kuzey Akım-2 projesinin iptali dahil 'her seçeneğin masada olduğu' tehdidinde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, CNN International televizyonunda Christine Amanpour'a röportaj verdi.
Amanpour'un Rusya'nın 'Ukrayna'ya saldıracağı' iddialarını sorması üzerine von der Leyen, "Çok açık olmak istiyorum. Hiçbir şey masadan kalkmış değil. Her seçenek masada" yanıtını verdi.
AB Komisyonu'nun, teknoloji, ekonomi ve finans alanlarındaki yaptırımları tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olduğunu kaydeden von der Leyen, "Biz de bunu yapıyoruz ve bu her şeyi içeriyor. Merdivenin en tepesindeki yaptırımlarla başlayacağız ve çok netiz ki; Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının Rusya için çok büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.
Von der Leyen, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kritik bir durumda hiç olmamıştık. Dolayısıyla her seçenek masada" ifadelerini kullandı.
AB'nin Moskova'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu dile getiren von der Leyen, "Dolayısıyla rakamlar, size güçlü bir kozumuz olduğunu ve Rusya için Ukrayna'ya saldırmasının çok acı verici olacağını söylüyor" iddisında bulundu.