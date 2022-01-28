https://tr.sputniknews.com/20220128/asodan-enflasyon-uyarisi-kur-artisi-ve-zam-yagmuru-devam-edecek-1053223575.html

ASO'dan 'enflasyon' uyarısı: Kur artışı ve zam yağmuru devam edecek

ASO'dan 'enflasyon' uyarısı: Kur artışı ve zam yağmuru devam edecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2022 boyunca kur artışı ve 'zam yağmurunun' devam edeceği uyarısında bulunarak, acilen enflasyon programı... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T10:01+0300

2022-01-28T10:01+0300

2022-01-28T10:01+0300

ekonomi

imf

abd merkez bankası (fed)

tl

enflasyon

fed

açıklama

ankara sanayi odası (aso)

zam

faiz

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ASO meclis toplantısında konuşan Başkan Özdebir, IMF'nin FED'in beklenenden daha hızlı şekilde faiz artışlarına gitmesinin, finansal piyasaları sarsabileceği, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarına ve para birimlerinde değer kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulunduğunu belirterek, bu durumun dolara erişim maliyetini önemli ölçüde arttıracağını söyledi.Özdebir, içeride enflasyon eğilimlerinin her geçen gün daha da bozulduğuna işaret ederek şunları söyledi:Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Özdebir, önümüzdeki dönemde güçlü küresel talep, tedarik zincirinde devam eden aksaklıklar, gıda fiyatlarındaki artışlar ve petrol fiyatlarında 100 dolara kadar artış beklentisinin 2022 yılının da enflasyon açısından iyi bir yıl olmayacağı sinyalini verdiğini belirtirken, “Bu tablo ülkemizde de belirli bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğimizi gösteriyor” dedi.‘Di̇ğer ülkelerde enflasyon düşüyor, bi̇zde i̇se artıyor'ASO Başkanı Nurettin Özdebir, diğer ülkelerin aksine Türkiye'de enflasyonun aşağı değil yukarı yönlü olduğunu, bu yönüyle Türkiye'nin diğer ülkelerden ayrıştığını belirtirken, enflasyonu kontrol altına almadan atılan adımların faizlerde kalıcı bir düşüşe neden olmadığını söyledi. Özdebir, “Enflasyonla mücadelede ivedi bir programının devreye girmesi gerekiyor. Orta vadeli ve inandırıcılığı yüksek bir program, enflasyon seviyesinde beklentileri aşağı çekerek, ekonominin dezenflasyonist bir sürece girmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/akaryakita-bir-yilda-79-kez-zam-yapildi-1053221534.html

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