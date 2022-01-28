Cem Yılmaz'dan Hepsijet çalışanlarına destek

Kargo şirketi Hepsijet'te çalışan ve paket başına 1 liralık zammı reddeden 5 kişinin kargo dağıtımı yapmadıkları gerekçesiyle dün işten çıkarıldığı belirtildi.Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Komedyen Cem Yılmaz, 1 liralık zamma karşı çıkan ve işten çıkarılan Hepsijet çalışanlarına "Benim yerim çalışanın yanıdır" ifadeleriyle destek verdi.
Kargo şirketi Hepsijet'te çalışan ve paket başına 1 liralık zammı reddeden 5 kişinin kargo dağıtımı yapmadıkları gerekçesiyle dün işten çıkarıldığı belirtildi.
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur."
Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim.Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim.Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur.