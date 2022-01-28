Cem Yılmaz'dan Hepsijet çalışanlarına destek

"Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur."