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Cem Yılmaz'dan Hepsijet çalışanlarına destek
Cem Yılmaz'dan Hepsijet çalışanlarına destek
Komedyen Cem Yılmaz, 1 liralık zamma karşı çıkan ve işten çıkarılan Hepsijet çalışanlarına "Benim yerim çalışanın yanıdır" ifadeleriyle destek verdi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
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Kargo şirketi Hepsijet'te çalışan ve paket başına 1 liralık zammı reddeden 5 kişinin kargo dağıtımı yapmadıkları gerekçesiyle dün işten çıkarıldığı belirtildi.Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220112/cem-yilmaz-takipcisine-org-hediye-etti-bizde-yanlis-olmaz-gule-gule-kullan-1052657855.html
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cem yılmaz, hepsijet, zam, çalışan

Cem Yılmaz'dan Hepsijet çalışanlarına destek

22:37 28.01.2022 (güncellendi: 22:39 28.01.2022)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Komedyen Cem Yılmaz, 1 liralık zamma karşı çıkan ve işten çıkarılan Hepsijet çalışanlarına "Benim yerim çalışanın yanıdır" ifadeleriyle destek verdi.
Kargo şirketi Hepsijet'te çalışan ve paket başına 1 liralık zammı reddeden 5 kişinin kargo dağıtımı yapmadıkları gerekçesiyle dün işten çıkarıldığı belirtildi.
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur."
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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