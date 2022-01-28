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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle, 250 bin liralık tazminat davası açtı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T18:44+0300
2022-01-28T18:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
tazminat
tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla 'mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği' ve bu nedenle 250 bin liralık tazminat davası açıldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220126/chp-lideri-kilicdaroglu-artik-bu-devletin-onurlu-burokratlarinin-zamani-geliyor-1053163538.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat, tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı

18:44 28.01.2022 (güncellendi: 18:46 28.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle, 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla 'mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği' ve bu nedenle 250 bin liralık tazminat davası açıldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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