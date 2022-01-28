https://tr.sputniknews.com/20220128/cumhurbaskani-erdogan-kilicdarogluna-250-bin-liralik-tazminat-davasi-acti-1053248845.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle, 250 bin liralık tazminat davası açtı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T18:44+0300

2022-01-28T18:44+0300

2022-01-28T18:46+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

tazminat

tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla 'mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği' ve bu nedenle 250 bin liralık tazminat davası açıldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220126/chp-lideri-kilicdaroglu-artik-bu-devletin-onurlu-burokratlarinin-zamani-geliyor-1053163538.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat, tazminat davası