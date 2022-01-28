https://tr.sputniknews.com/20220128/dava-acilan-kuaforden-estetik-savunmasi-orumcek-agi-yapmadik-1053234749.html

Dava açılan kuaförden estetik savunması: 'Örümcek ağı yapmadık'

Dava açılan kuaförden estetik savunması: 'Örümcek ağı yapmadık'

2017 yılında Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva’nın, kuaför salonunda "örümcek ağı" estetiği sonrası yüzünde hasar oluştuğu iddiasıyla şikayetçi olduğu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-28T13:24+0300

2022-01-28T13:24+0300

2022-01-28T13:24+0300

yaşam

istanbul

mahkeme

kuaför

botoks

dolgu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053234374_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_513be00db592a518f4af8e8cba2fc6dd.jpg

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ katılırken, şikayetçi Tatyana Toleva katılmadı. Duruşmada savunma yapan sanık Davut İliğ suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "25 yıldır kuaförüm. 20 tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem. Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" dedi.'İftira attığını düşünüyorum'Sanık Melahat İliğ ise savunmasında emekli hemşire olduğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha önce almış olduğum cilt bakımına ilişkin sertifikam vardı. Kardeşimin iş yerinin üçüncü katında cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımının dışında hiçbir şey yapmadım. Şikayetçinin bahsettiği 'örümcek ağı' işlemini hiç yapmadım. Ayrıca şikayetçiyi de hatırlamıyorum. Şikayetçinin iftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. 30 yıllık hemşireyim insanlara yardım etmek için yemin ettim" diye konuştu.Sanık Davut İliğ’in avukatı, "Şikayetçi ünlü ve medyatik birisidir. Bu işlemlerin daha önce yapılmış olması muhtemeldir. Böyle bir işlemin kuaförde yapılmayacağını da bilecek biridir. İftira attığını düşünüyoruz. Bu nedenle şikayetçinin dinlenmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık avukatlarının tüm delillerini mahkemeye bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20211210/uzman-doktor-aldemir-yanlis-uygulanan-dudak-dolgulari-korluge-yol-acabilir-1051638947.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, mahkeme, kuaför, botoks, dolgu