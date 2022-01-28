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https://tr.sputniknews.com/20220128/dava-acilan-kuaforden-estetik-savunmasi-orumcek-agi-yapmadik-1053234749.html
Dava açılan kuaförden estetik savunması: 'Örümcek ağı yapmadık'
Dava açılan kuaförden estetik savunması: 'Örümcek ağı yapmadık'
2017 yılında Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva’nın, kuaför salonunda "örümcek ağı" estetiği sonrası yüzünde hasar oluştuğu iddiasıyla şikayetçi olduğu... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T13:24+0300
2022-01-28T13:24+0300
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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ katılırken, şikayetçi Tatyana Toleva katılmadı. Duruşmada savunma yapan sanık Davut İliğ suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "25 yıldır kuaförüm. 20 tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem. Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" dedi.'İftira attığını düşünüyorum'Sanık Melahat İliğ ise savunmasında emekli hemşire olduğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha önce almış olduğum cilt bakımına ilişkin sertifikam vardı. Kardeşimin iş yerinin üçüncü katında cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımının dışında hiçbir şey yapmadım. Şikayetçinin bahsettiği 'örümcek ağı' işlemini hiç yapmadım. Ayrıca şikayetçiyi de hatırlamıyorum. Şikayetçinin iftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. 30 yıllık hemşireyim insanlara yardım etmek için yemin ettim" diye konuştu.Sanık Davut İliğ’in avukatı, "Şikayetçi ünlü ve medyatik birisidir. Bu işlemlerin daha önce yapılmış olması muhtemeldir. Böyle bir işlemin kuaförde yapılmayacağını da bilecek biridir. İftira attığını düşünüyoruz. Bu nedenle şikayetçinin dinlenmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık avukatlarının tüm delillerini mahkemeye bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/uzman-doktor-aldemir-yanlis-uygulanan-dudak-dolgulari-korluge-yol-acabilir-1051638947.html
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Dava açılan kuaförden estetik savunması: 'Örümcek ağı yapmadık'

13:24 28.01.2022
© DHAKuaförden estetik savunması: 'Örümcek ağı yapmadık'
Kuaförden estetik savunması: 'Örümcek ağı yapmadık' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© DHA
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2017 yılında Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva’nın, kuaför salonunda "örümcek ağı" estetiği sonrası yüzünde hasar oluştuğu iddiasıyla şikayetçi olduğu işletme sahipleri Davut İliğ ve ablası Melahat İliğ mahkemede savunma yaptı. Kuaför kardeşler, kendi salonlarında örümcek ağı işlemi yapılmadığını ve kendilerine iftira atıldığını savundular.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ katılırken, şikayetçi Tatyana Toleva katılmadı. Duruşmada savunma yapan sanık Davut İliğ suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "25 yıldır kuaförüm. 20 tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum. Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem. Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" dedi.

'İftira attığını düşünüyorum'

Sanık Melahat İliğ ise savunmasında emekli hemşire olduğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha önce almış olduğum cilt bakımına ilişkin sertifikam vardı. Kardeşimin iş yerinin üçüncü katında cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımının dışında hiçbir şey yapmadım. Şikayetçinin bahsettiği 'örümcek ağı' işlemini hiç yapmadım. Ayrıca şikayetçiyi de hatırlamıyorum. Şikayetçinin iftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. 30 yıllık hemşireyim insanlara yardım etmek için yemin ettim" diye konuştu.
Sanık Davut İliğ’in avukatı, "Şikayetçi ünlü ve medyatik birisidir. Bu işlemlerin daha önce yapılmış olması muhtemeldir. Böyle bir işlemin kuaförde yapılmayacağını da bilecek biridir. İftira attığını düşünüyoruz. Bu nedenle şikayetçinin dinlenmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık avukatlarının tüm delillerini mahkemeye bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.
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