Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-ozdag-ysk-ile-ilgili-sozleri-nedeniyle-ifade-verdi-1053241936.html
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, YSK ile ilgili sözleri nedeniyle ifade verdi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, YSK ile ilgili sözleri nedeniyle ifade verdi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında... 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T15:55+0300
2022-01-28T15:55+0300
türkiye
ysk
ifade
selçuk özdağ
soruşturma
hakaret
iyi parti
ifade özgürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103241/32/1032413226_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_af9a93b6374646c2c8d7b6a5972276d1.jpg
YSK üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Selçuk Özdağ, bugün Ankara Adliyesi'ne giderek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan İYİ Partili vekil şunları söyledi:“Zamanında yapılacak bir seçimde sayın Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağı sorulduğunda, ‘Anayasa’nın 101. maddesi açık ve sarihtir, aday olamaz. Ancak bir erken seçim kararı alındığında aday olabilir.’ Buna rağmen ‘velev ki’ diye bir gazeteci, ‘Yüksek Seçim Kurulu üyeleri sayın Erdoğan’ın adaylığını kabul ederlerse bir siyasetçi olarak ne yaparsınız’ diye sordu. Biz de meşru, hukuki, ahlaki zeminde Yüksek Seçim Kurulu kararları yargıya götürülmediği için ‘Milletimize şikâyet ederiz. Demokratik hakkımızı kullanır, bir yandan seçim sathı mailinde görevimizi yaparız, diğer yandan milletimize anayasayı çiğnediklerini anlatır ve çiğnetmeyiz, çiğnetmeyeceğiz deriz’ şeklinde konuştuk ve ifademizi de bu şekilde verdik.Bu bir ifade özgürlüğüdür. Bizler, demokratik tepkilerimizi herkes hukuk sınırları içinde kalsın diye veriyoruz. Bir suç işleme kastımız yoktur, kesinlikle bir tehdit dilimiz yoktur. Kesinlikle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir niyetimiz de cümlemiz de yoktur. Asla olmaz. Biz Gelecek Partisi olarak kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye değil barışa ve kardeşliğe doğru yürüyoruz.”Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna verdiği "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna "Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz. yanıtı nedeniyle re'sen soruşturma başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-ozdag-hakkinda-resen-sorusturma-baslatildi-1052735047.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103241/32/1032413226_131:0:1200:802_1920x0_80_0_0_6ac8c917a165feb7a4cb90607ba617a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ysk, ifade, selçuk özdağ, soruşturma, hakaret, iyi parti, ifade özgürlüğü

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, YSK ile ilgili sözleri nedeniyle ifade verdi

15:55 28.01.2022
© AAAK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© AA
Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Özdağ, “Bu bir ifade özgürlüğüdür. Bizler, demokratik tepkilerimizi herkes hukuk sınırları içinde kalsın diye veriyoruz. Bir suç işleme kastımız yoktur" dedi.
YSK üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Selçuk Özdağ, bugün Ankara Adliyesi'ne giderek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan İYİ Partili vekil şunları söyledi:
“Zamanında yapılacak bir seçimde sayın Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağı sorulduğunda, ‘Anayasa’nın 101. maddesi açık ve sarihtir, aday olamaz. Ancak bir erken seçim kararı alındığında aday olabilir.’ Buna rağmen ‘velev ki’ diye bir gazeteci, ‘Yüksek Seçim Kurulu üyeleri sayın Erdoğan’ın adaylığını kabul ederlerse bir siyasetçi olarak ne yaparsınız’ diye sordu. Biz de meşru, hukuki, ahlaki zeminde Yüksek Seçim Kurulu kararları yargıya götürülmediği için ‘Milletimize şikâyet ederiz. Demokratik hakkımızı kullanır, bir yandan seçim sathı mailinde görevimizi yaparız, diğer yandan milletimize anayasayı çiğnediklerini anlatır ve çiğnetmeyiz, çiğnetmeyeceğiz deriz’ şeklinde konuştuk ve ifademizi de bu şekilde verdik.
Bu bir ifade özgürlüğüdür. Bizler, demokratik tepkilerimizi herkes hukuk sınırları içinde kalsın diye veriyoruz. Bir suç işleme kastımız yoktur, kesinlikle bir tehdit dilimiz yoktur. Kesinlikle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir niyetimiz de cümlemiz de yoktur. Asla olmaz. Biz Gelecek Partisi olarak kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye değil barışa ve kardeşliğe doğru yürüyoruz.”

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna verdiği "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna "Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz. yanıtı nedeniyle re'sen soruşturma başlatmıştı.
Selçuk Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
POLİTİKA
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
14 Ocak, 12:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce