Kolombiya'da askeri üslere eş zamanlı saldırı düzenlendi

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana, Chiriguana ve Aguachica kasabalarındaki askeri üslere eş zamanlı bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker ağır yaralandı.Saldırıyı silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.
Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınlarındaki askeri üslere eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 1 asker öldü, 3 asker ağır yaralandı.
Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana, Chiriguana ve Aguachica kasabalarındaki askeri üslere eş zamanlı bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker ağır yaralandı.
Saldırıyı silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.
Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.