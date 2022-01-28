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https://tr.sputniknews.com/20220128/kolombiyada-askeri-uslere-es-zamanli-saldiri-duzenlendi-1053217197.html
Kolombiya'da askeri üslere eş zamanlı saldırı düzenlendi
Kolombiya'da askeri üslere eş zamanlı saldırı düzenlendi
Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınlarındaki askeri üslere eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 1 asker öldü, 3 asker ağır yaralandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T01:19+0300
2022-01-28T01:19+0300
dünya
kolombiya
ulusal kurtuluş ordusu (eln)
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Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana, Chiriguana ve Aguachica kasabalarındaki askeri üslere eş zamanlı bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker ağır yaralandı.Saldırıyı silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/kolombiyada-eln-ile-eski-farc-uyeleri-arasindaki-catismada-24-kisi-oldu-1052376249.html
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kolombiya, ulusal kurtuluş ordusu (eln)

Kolombiya'da askeri üslere eş zamanlı saldırı düzenlendi

01:19 28.01.2022
© REUTERS / Federico RiosKolombiya - ELN
Kolombiya - ELN - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Federico Rios
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Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınlarındaki askeri üslere eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 1 asker öldü, 3 asker ağır yaralandı.
Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana, Chiriguana ve Aguachica kasabalarındaki askeri üslere eş zamanlı bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker ağır yaralandı.
Saldırıyı silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.
Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.
Kolombiya - ELN - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışmada 24 kişi öldü
4 Ocak, 04:03
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