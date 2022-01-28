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https://tr.sputniknews.com/20220128/kolombiyada-ici-uyusturucu-dolu-20-bin-hindistan-cevizi-ele-gecirildi-1053236591.html
Kolombiya'da içi kokain dolu 20 bin Hindistan cevizi ele geçirildi
Kolombiya'da içi kokain dolu 20 bin Hindistan cevizi ele geçirildi
Kolombiya'da içleri sıvı haldeki kokain ile doldurulmuş yaklaşık 20 bin Hindistan cevizinin ele geçirildiği bildirildi. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T14:09+0300
2022-01-28T14:09+0300
2022-01-28T14:10+0300
dünya
kolombiya
kokain
hindistan cevizi
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ABD basınında çıkan haberlere göre, Kolombiya Başsavcılığından yapılan açıklamada, İtalya'nın Cenova şehrine hareket eden bir nakliye konteynerine dün Cartagena Limanı'nda el konulduğu belirtildi.Konteynerde bulunan 19 bin 780 Hindistan cevizinin sıvı hale getirilmiş kokain ile doldurulduğu tespit edildi.Olay yeri uzmanları, uyuşturucu tacirlerinin Hindistan cevizinin kendi doğal suyunu titizlikle çıkartarak yerine elde ettikleri sıvı haldeki kokaini enjekte ettiklerini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/atlas-okyanusunda-yelkenlide-5-tondan-fazla-kokain-ele-gecirildi-1049950903.html
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kolombiya, kokain, hindistan cevizi
Kolombiya'da içi kokain dolu 20 bin Hindistan cevizi ele geçirildi 14:09 28.01.2022 (güncellendi: 14:10 28.01.2022)
Kolombiya'da içleri sıvı haldeki kokain ile doldurulmuş yaklaşık 20 bin Hindistan cevizinin ele geçirildiği bildirildi.
ABD basınında çıkan haberlere göre,
Kolombiya Başsavcılığından yapılan açıklamada, İtalya'nın Cenova şehrine hareket eden bir nakliye konteynerine dün Cartagena Limanı'nda el konulduğu belirtildi.
Konteynerde bulunan 19 bin 780
Hindistan cevizinin sıvı hale getirilmiş kokain ile doldurulduğu tespit edildi.
Olay yeri uzmanları, uyuşturucu tacirlerinin
Hindistan cevizinin kendi doğal suyunu titizlikle çıkartarak yerine elde ettikleri sıvı haldeki kokaini enjekte ettiklerini aktardı.